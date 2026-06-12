Katrin Ulbl und Bernhard Grünzangl gaben sich am 6. Juni 2026 das Ja-Wort. Kennengelernt hatte sich das Paar 2015 beim Tanzen, seit 2017 leben sie gemeinsam mit ihren Kindern Dominik und Tobias im eigenen Haus in Fresing.

Standesamtliche und kirchliche Trauung

Die standesamtliche Trauung fand im Weingut Wutte in Fresing statt, die kirchliche Zeremonie wurde in der Kapelle in Fresing von Diakon Günther Haras gefeiert und musikalisch von Christina Jantscher umrahmt. Im Anschluss wurde im Weingut & Winzerhaus Eva und Mario Wutte gefeiert, inklusive Segnung des Hochzeitsweins.

Brautstehlen und Party

Ein besonderes Highlight war das traditionelle Brautstehlen durch die FF Fresing-Kitzeck. „So etwas gehört bei uns einfach dazu“, hieß es aus den Reihen der Feuerwehr, bevor das Brautpaar getrennt wurde. Nach Tanz und fröhlichem Wiedersehen sorgte die Band „Alright“ für ausgelassene Stimmung. Ein beeindruckendes Feuerwerk rundete den festlichen Tag ab. Gefeiert wurde mit rund 45 Gästen bis in die Nacht hinein.

Die Eheringe als Symbol der Liebe © Sonja Strametz