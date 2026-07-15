Ohne Wehmut hat Claus Hödl vor sechs Jahren das Amt des Präsidenten bei den Leobener Handballern niedergelegt. 20 Jahre war er damals im Amt gewesen, und auch danach konnte er nicht ganz ohne „seine“ Donawitzer sein. Er wirkte im großen Vorstand im Hintergrund, doch nun trat er wieder vor den Vorhang. Er ist zurück an der Spitze des Vereins und hat ein hohes Ziel. „Ich will, dass die Leobener wieder stolz auf den Handball sind“, sagt der 65-Jährige. „Ich habe wieder das Herz und die Energie gefunden, es noch einmal anzugehen“, sagt Hödl, der sich in seiner ersten Amtszeit nie ein Blatt vor den Mund genommen hatte.

Ein weiterer Grund für seine Rückkehr war auch, dass es sportlich aus seiner Sicht in den vergangenen zwei Jahren nicht so gelaufen ist, wie er es sich erwartet hatte. Als kurzfristiges Ziel hat er die Top vier in der zweiten Liga ausgerufen, langfristig soll auch die Rückkehr in die HLA, das Oberhaus im heimischen Herren-Handball, keine Utopie mehr sein. „Das wollen wir mit vielen heimischen Spielern und wenigen Legionären schaffen.“

Hödl wurde im Rahmen der Generalversammlung gewählt, nachdem Alfred Leithold die Funktion aus beruflichen Gründen zurückgelegt hatte und auch Interimspräsident Roberto Pacnik für keine weitere Periode mehr bereitgestanden hatte. Künftig wird die Handball Sportunion Leoben von einem fünfköpfigen Präsidium geleitet. Neben Hödl sind Harald Taferner (Vizepräsident), Günther Kolb (Sport Union Leoben), Michael Augustin (Bereich Recht) sowie Ulrike Galovsky (Bereich Finanzen) im führenden Gremium.