10 Jahre ist die letzte Teilnahme der Graz Giants an der Austrian Bowl her, der letzte Triumph gar 18. Am 25. Juli hat das steirische American-Football-Team nun in Maria Enzersdorf die Chance, die Geschichte neu zu schreiben: Mit einem 41:6 im Halbfinale gegen Prag war das Rennen um das Finalticket eine klare Angelegenheit – nun warten die Danube Dragons im Endspiel.

Prag schrieb gleich in seiner ersten Ballbesitzphase mit einem Touchdown an. Graz ließ sich davon nicht blenden – im Gegenteil: Die Defense der Giants erteilte den Tschechen eine Lehrstunde, die Offense war gleichermaßen effizient wie bärenstark. Allen voran der lange verletzte Runningback Fritz Bleckmann bewies seinen Wert für das Grazer Team. „Wir haben uns nach dem ersten Touchdown gut auf den Gegner eingestellt“, sagte Giants-Cheftrainer Stefan Pokorny und lobte seinen Offensivspieler: „Er ist zur richtigen Zeit wieder zurück und performt, wenn er performen muss.“

Die Form vor dem großen Tag stimmt. Die Giants sind seit Ende Mai unbesiegt – die letzte Niederlage gab es ausgerechnet gegen den nächsten und letzten Gegner der Saison. Was sich seither verändert hat? Sein Team ist erfahrener, sagt Pokorny – und verweist auf den österreichischen Quarterback Bastian Steinmair. „Er musste zu Beginn der Saison viele Fehler machen und hat sie auch gemacht. Gegen die Dragons sind uns damals viele Ballverluste unterlaufen, das hat uns das Spiel auch gekostet. Seither passiert ihm das nicht mehr“, sagt Pokorny.

„Hoffen, dass wir die Austrian Bowl nach Graz bringen“

Die Titelverteidiger aus Floridsdorf sicherten sich ihren Platz im Finale mit einem 35:17 über die Vienna Vikings. Nun beginnt für Pokorny und sein Trainerteam die Vorbereitung auf das große Finale, das die Giants-Familie seit geraumer Zeit wieder herbeisehnt. „Wir sind glücklich, dass wir endlich diesen nächsten Schritt in das Finale machen konnten. Und jetzt hoffen wir, dass wir die Austrian Bowl endlich wieder nach Graz bringen.“