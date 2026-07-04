Als „Trap Game“ titulierte Giants-Quarterback Bastian Steinmair das Wildcard-Duell mit den Salzburg Ducks. Aufgrund des souveränen 35:7-Erfolgs im Grunddurchgang war die Gefahr durchaus gegeben, dass der große Favorit aus Eggenberg im entscheidenden Playoff-Duell mit den Enten in die Falle geht. Doch was die Giganten im heimischen ASKÖ-Stadion zeigten, war eine wahre Entenjagd mit einem ungefährderten 70:19-Sieg. Abgesehen von der Anfangsphase ließ die Mannschaft von Headcoach Stefan Pokorny keine Zweifel daran, wer sich das Ticket für das AFL-Halbfinale sichern wird.

Denn die Gäste gingen etwas überraschend in Eggenberg in Führung und sorgten früh für einen Stimmungsdämpfer. Die Antwort der Giants? 28 Punkte in Folge. Runningback Fritz Bleckmann, der den Saisonbeginn noch verletzungsbedingt verpasste, brachte die Defensive der Salzburger zum Verzweifeln. Vier Touchdowns erzielte der Ausnahmespieler in der ersten Hälfte und hatte somit maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Grazer. Neben ihm trug sich noch Wide Receiver Jonas Dachs-Wiesinger in die Scorerliste ein, der einen Touchdown-Pass von Steinmair zur zwischenzeitlichen 7:6-Führung fing. Bereits zur Pause herrschten mit dem 35:12 klare Verhältnisse.

Nach gut zehn Sekunden im dritten Viertel stand es dann bereits 42:12. Import-Spieler Eddie Morales retournierte den Kickoff der Ducks in die Endzone und erhöhte erneut. Jakob Begander fing einen Steinmair-Pass zum 49:19. Andreas Zechner stellte nach dem fünften Bleckmann-Touchdown mit einem gefangenen Touchdown-Pass auf 63:19, Fabian Pliessnig lief dann zum 70:19-Endstand in die Endzone. „Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft. Man kann Fritz Bleckmann hervorheben, muss aber auch die O-Line und Quarterback Bastian Steinmair loben, so wie alle Positionsgruppen“, sagte Headcoach Pokorny. Sein Team trifft am 12. Juli auswärts im Halbfinale auf Prag. „Wir werden uns ganz genau vorbereiten. Der Gegner wird um ein gutes Stück stärker sein. Es ist eine physische Mannschaft, da werden wir noch mehr geben müssen. Wenn wir eine ähnliche Leistung abrufen, schaut es aber ganz gut aus.“