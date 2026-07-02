„Achtung Falle“ könnte das Motto für das Wildcard-Spiel der Graz Giants gegen die Salzburg Ducks am Samstag (16 Uhr) in Eggenberg sein. Vor einigen Wochen besiegte man die Salzburger mit 35:7 und ließ ihnen dabei nicht den Hauch einer Chance. In den Play-offs muss sich dies aber nicht wiederholen, das weiß Quarterback Bastian Steinmair genau. „Wir nehmen sie nicht auf die leichte Schulter“, erklärt der Spielmacher und führt auch ein Beispiel an. „Schon im letzten Spiel des Grunddurchgangs hat man gesehen, wie ernst wir die Gegner nehmen. Die Raiders waren Tabellenletzter, aber wir haben uns dennoch voll fokussiert und gewonnen.“

Genau das ist auch der Plan für die Wildcard-Partie. Mittlerweile haben die Steirer auch eine gewisse Konstanz in ihrem Spiel. Genau das fehlte zu Beginn des Jahres noch. „Am Anfang sind wir holprig reingestartet. Ab der zweiten Woche ist es dann bergauf gegangen.“ Dabei half vor allem auch die gigantische Defense mit ihren Leistungen. Funktionierte es im Angriff manchmal nicht nach Wunsch, hielt die Verteidigung das Team rund um Steinmair in so manchem Spiel. „Sie spielen immer auf einem super Level“, lobt er seine Defense-Kollegen.

Sehnsucht nach dem Titel

Mit seiner eigenen Leistung ist er bisher „sehr zufrieden. Aber der Job ist noch nicht erledigt.“ Mit 26 Touchdown-Pässen und nur acht Interceptions liegt er im Spitzenfeld der Liga. Das ist nicht selbstverständlich, wird die Position des Spielmachers doch zumeist von erfahrenen US-Imports ausgefüllt. „Vor dem ersten Spiel habe ich den Druck schon etwas gespürt, aber mittlerweile ist er nicht mehr da“, sagt Steinmair, der als erster Österreicher bei den Giants seit Christoph Gubisch im Jahr 2016 als Quarterback die Offense anführt. „Früher hat man als Jugendspieler auf dieser Position nicht wirklich eine Chance bekommen, wenn man von der Jugend in die Kampfmannschaft gewechselt ist.“

Durch die Installierung der Profiliga ELF, die nach Jahren in die AFLE und EFA aufgegangen ist, hätte sich aber einiges verändert. „Jetzt ist es etwas leichter für heimische Quarterbacks, in die Mannschaft zu rutschen. Das Niveau ist nicht mehr ganz so hoch wie davor und man bekommt eher eine Chance.“ Seine Chance nutzte der glühende Fan des NFL-Teams San Francisco 49ers voll und ganz. Mit einem „Quarterback-Stipendium“ des AFBÖ, bei dem Steinmair neben Trainingsplänen auch eine Analyse seiner Wurftechnik sowie die Möglichkeit zum Austausch mit anderen bekam, will sich der Spielmacher weiter steigern und den Titel nach Graz holen. Seit 2008 warten die Giants auf den Gewinn der Austrian Bowl, die 49ers gar seit 1994 auf einen Super-Bowl-Sieg. Welche Durststrecke laut Steinmair zuerst ein Ende finden soll? „So leid es mir tut für die 49ers, aber es wird Zeit, dass die Giants wieder einen Titel holen.“