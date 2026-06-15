Es ist alles komplex und kompliziert. Den Glauben, Sport ist frei von politischer und wirtschaftlicher Einflussnahme, äußern mittlerweile nicht einmal mehr Idealisten. Dass der Fußball längst ein lukratives Geschäftsmodell ist, beweisen die Summen, die tagtäglich im Spiel sind. Fußball-Romantiker stehen ob der gelebten Realität längst im Abseits. Die Schieflage des Weltgeschehens mit all ihren Brennpunkten macht auch nicht vor der Weltmeisterschaft halt. Und so steht das Spiel am Dienstag (3 Uhr) zwischen dem Iran und Neuseeland im Fokus vieler Machthaber und jenen, die es glauben zu sein.

Einer, der zumindest im Weltfußball seine geborgte Macht immer wieder zelebriert und zeigt, ist vielleicht doch nicht ganz so ehrlich, wie er es nach außen hin präsentiert. FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht sich mit Vorwürfen des iranischen Fußballverbandes konfrontiert. Der schweizerisch-italienisch-libanesischer Fußballfunktionär habe uneingeschränkten Zugang für alle Verbandsmitglieder der Iraner zu den drei WM-Spielen zugesagt. 15 Funktionäre bekamen kein US-Visum, darunter Mahdi Mohammad Nabi, seines Zeichens WM-Betreuer, wie schon bei den Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar. „Wir hoffen, dass Herr Infantino tatsächlich seinen Worten Taten folgen lässt und die Versprechen einhält, die er dem iranischen Nationalteam gegeben hat“, sagte Nabi der Nachrichtenagentur Reuters.

Iran musste umziehen

Infantino hatte erst am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt Irans WM-Teilnahme noch als Beweis für den Erfolg der FIFA bei der Bewältigung komplexer politischer Fragen gefeiert. Spielen darf der Iran in den USA. Aufgrund des militärischen Konflikts musste der Iran sein Trainingscamp kurzfristig von Arizona nach Tijuana in Mexiko verlegen. Während man sich beim Quartier und der Logistik auf Kompromisse einließ, sind andere Umstände nicht verhandelbar.

Das US-Außenministerium begründete die Ablehnungen der Visa-Anträge, dass man dem „iranischen Team nicht erlaube, dieses System zu missbrauchen, um Terroristen unter falschen Vorwänden in die USA einzuschleusen“. Klare Worte auf der einen Seite folgen klare Worte auf der anderen Seite. Irans Verbandspräsident Mehdi Tadsch attackierte den Weltverband in der Vorbereitung des Turniers scharf. „Ich habe die FIFA noch nie so schwach erlebt“, kritisierte er. Zudem müsse die FIFA sicherstellen, dass es bei den Spielen keine politischen Kommentare gegen die Mannschaft oder den Verband gebe, dass die offizielle Flagge der Islamischen Republik – und nicht die nationale Flagge der Opposition – gehisst werde und dass Spielern, Trainerstab und Funktionären umfassende Sicherheit garantiert werde.

Die Gefahr einer Eskalation auf der WM-Bühne ist omnipräsent. „Wir haben der FIFA bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören“, warnte Sportminister Ahmed Donjamali.

Das übliche FIFA-Protokoll mit Anreise am Vortag und Abreise am Tag nach der Partie? Gilt für den Iran nicht. Es ist der Minimalkompromiss, auf den sich der Fußball-Weltverband, die US-Regierung und die Machthaber im Iran im Vorfeld des Turniers einigen konnten. Dass ein WM-Gastgeber Krieg gegen einen der Teilnehmer führt – so etwas hat es in der 96 Jahre langen Geschichte des wichtigsten Fußball-Turniers der Welt bisher nicht gegeben. Fußball kann Menschen zusammenführen, wie dieser Sport immer wieder zeigt. Dazu braucht es allerdings eine ehrliche Bereitschaft zur Gemeinsamkeit und kein Kalkül. Das ist einfach und nicht komplex und kompliziert.