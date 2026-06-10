Donnerstag, 11. Juni 2026
- Gruppe A: Mexiko - Südafrika (21.00 Uhr, Mexiko-Stadt, live ORF 1)
Freitag, 12. Juni 2026
- Gruppe A: Südkorea - Tschechien (04.00, Guadalajara, live ORF 1)
- Gruppe B: Kanada - Bosnien-Herzegowina (21.00, Toronto, live ORF 1)
Samstag, 13. Juni 2026
- Gruppe D: USA - Paraguay (03.00, Los Angeles, live ORF 1)
- Gruppe B: Katar - Schweiz (21.00, San Francisco, live ServusTV)
Sonntag, 14. Juni 2026
- Gruppe C: Brasilien - Marokko (00.00, New York, New Jersey, live ServusTV)
- Gruppe C: Haiti - Schottland (03.00, Boston, live ServusTV)
- Gruppe D: Australien - Türkei (06.00, Vancouver, live ServusTV)
- Gruppe E: Deutschland - Curacao (19.00, Houston, live ORF 1)
- Gruppe F: Niederlande - Japan (22.00, Dallas, live ORF 1)
Montag, 15. Juni 2026
- Gruppe E: Elfenbeinküste - Ecuador (01.00, Philadelphia, live ORF 1)
- Gruppe F: Schweden - Tunesien (04.00, Monterrey, live ORF 1)
- Gruppe H: Spanien - Kap Verde (18.00, Atlanta, live ServusTV)
- Gruppe G: Belgien - Ägypten (21.00, Seattle, live ServusTV)
Dienstag, 16. Juni 2026
- Gruppe H: Saudi-Arabien - Uruguay (00.00, Miami, live ServusTV)
- Gruppe G: Iran - Neuseeland (03.00, Los Angeles, live ServusTV)
- Gruppe I: Frankreich - Senegal (21.00, New York, New Jersey, live ORF 1)
Mittwoch, 17. Juni 2026
- Gruppe I: Irak - Norwegen (00.00, Boston, live ORF 1)
- Gruppe J: Argentinien - Algerien (03.00, Kansas City, live ORF 1)
- Gruppe J: ÖSTERREICH - Jordanien (06.00, San Francisco, live ORF 1)
- Gruppe K: Portugal - DR Kongo (19.00, Houston, live ServusTV)
- Gruppe L: England - Kroatien (22.00, Dallas, live ServusTV)
Donnerstag, 18. Juni 2026
- Gruppe L: Ghana - Panama (01.00, Toronto, live ServusTV)
- Gruppe K: Usbekistan - Kolumbien (04.00, Mexiko-Stadt, live ServusTV)
- Gruppe A: Tschechien - Südafrika (18.00, Atlanta, live ORF 1)
- Gruppe B: Schweiz - Bosnien-Herzegowina (21.00, Los Angeles, live ORF 1)
Freitag, 19. Juni 2026
- Gruppe B: Kanada - Katar (00.00, Vancouver, live ORF 1)
- Gruppe A: Mexiko - Südkorea (03.00, Guadalajara, live ORF 1)
- Gruppe D: USA - Australien (21.00, Seattle, live ServusTV)
Samstag, 20. Juni 2026
- Gruppe C: Schottland - Marokko (00.00, Boston, live ServusTV)
- Gruppe C: Brasilien - Haiti (02.30, Philadelphia, live ServusTV)
- Gruppe D: Türkei - Paraguay (05.00, San Francisco, live ServusTV)
- Gruppe F: Niederlande - Schweden (19.00, Houston, live ORF 1)
- Gruppe E: Deutschland - Elfenbeinküste (22.00, Toronto, live ORF 1)
Sonntag, 21. Juni 2026
- Gruppe E: Ecuador - Curacao (02.00, Kansas City, live ORF 1)
- Gruppe F: Tunesien - Japan (06.00, Monterrey, live ORF 1)
- Gruppe H: Spanien - Saudi-Arabien (18.00, Atlanta, live ServusTV)
- Gruppe G: Belgien - Iran (21.00, Los Angeles, live ServusTV)
Montag, 22. Juni 2026
- Gruppe H: Uruguay - Kap Verde (00.00, Miami, live ServusTV)
- Gruppe G: Neuseeland - Ägypten (03.00, Vancouver, live ServusTV)
- Gruppe J: Argentinien - ÖSTERREICH (19.00, Dallas, live ServusTV)
- Gruppe I: Frankreich - Irak (23.00, Philadelphia, live ORF 1)
Dienstag, 23. Juni 2026
- Gruppe I: Norwegen - Senegal (02.00, New Jersey, live ORF 1)
- Gruppe J: Jordanien - Algerien (05.00, San Francisco, live ORF 1)
- Gruppe K: Portugal - Usbekistan (19.00, Houston, live ServusTV)
- Gruppe L: England - Ghana (22.00, Boston, live ServusTV)
Mittwoch, 24. Juni 2026
- Gruppe L: Panama - Kroatien (01.00, Toronto, live ServusTV)
- Gruppe K: Kolumbien - DR Kongo (04.00, Guadalajara, live ServusTV)
- Gruppe B: Schweiz - Kanada (21.00, Vancouver, live ServusTV)
- Gruppe B: Bosnien-Herzegowina - Katar (21.00, Seattle, live ServusTV)
Donnerstag, 25. Juni 2026
- Gruppe C: Marokko - Haiti (00.00, Atlanta, live ORF 1)
- Gruppe C: Schottland - Brasilien (00.00, Miami, live ORF 1)
- Gruppe A: Tschechien - Mexiko (03.00, Mexiko-Stadt, live ORF 1)
- Gruppe A: Südafrika - Südkorea (03.00, Monterrey, live ORF 1)
- Gruppe E: Curacao - Elfenbeinküste (22.00, Philadelphia, live ORF 1)
- Gruppe E: Ecuador - Deutschland (22.00, New Jersey, live ORF 1)
Freitag, 26. Juni 2026
- Gruppe F: Japan - Schweden (01.00, Dallas, live ServusTV)
- Gruppe F: Tunesien - Niederlande (01.00, Kansas City, live ServusTV)
- Gruppe D: Paraguay - Australien (04.00, San Francisco, live ORF 1)
- Gruppe D: Türkei - USA (04.00, Los Angeles, live ORF 1)
- Gruppe I: Senegal - Irak (21.00, Toronto, live ServusTV)
- Gruppe I: Norwegen - Frankreich (21.00, Boston, live ServusTV)
Samstag, 27. Juni 2026
- Gruppe H: Uruguay - Spanien (02.00, Guadalajara, live ORF 1)
- Gruppe H: Kap Verde - Saudi-Arabien (02.00, Houston, live ORF 1)
- Gruppe G: Neuseeland - Belgien (05.00, Vancouver, live ORF 1)
- Gruppe G: Ägypten - Iran (05.00, Seattle, live ORF 1)
- Gruppe L: Kroatien - Ghana (23.00, Philadelphia, live ORF 1)
- Gruppe L: Panama - England (23.00, New Jersey, live ORF 1)
Sonntag, 28. Juni 2026
- Gruppe K: DR Kongo - Usbekistan (01.30, Atlanta, live ServusTV)
- Gruppe K: Kolumbien - Portugal (01.30, Miami, live ServusTV)
- Gruppe J: Jordanien - Argentinien (04.00, Dallas, live ServusTV)
- Gruppe J: Algerien - ÖSTERREICH (04.00, Kansas City, live ORF 1)
- Sechzehntelfinale: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B (21.00, Los Angeles, live ServusTV)
Montag, 29. Juni 2026
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe F (19.00, Houston, live ORF 1)
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe E - Dritter Gruppe A/B/C/D/F (22.30, Boston, live ORF 1)
Dienstag, 30. Juni 2026
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe C (03.00, Monterrey, live ORF 1)
- Sechzehntelfinale: Zweiter Gruppe E - Zweiter Gruppe I (19.00, Dallas, live ServusTV)
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe I - Dritter Gruppe C/D/F/G/H (23.00, New Jersey, live ServusTV)
Mittwoch, 1. Juli 2026
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe A - Dritter Gruppe C/E/F/H/I (03.00, Mexiko-Stadt, live ServusTV)
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe L - Dritter Gruppe E/H/I/J/K (18.00, Atlanta, live ORF 1)
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe G - Dritter Gruppe A/E/H/I/J (22.00, Seattle, live ORF 1)
Donnerstag, 2. Juli 2026
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe D - Dritter Gruppe B/E/F/I/J (02.00, San Francisco, live ORF 1)
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe J (21.00, Los Angeles, live ServusTV)
Freitag, 3. Juli 2026
- Sechzehntelfinale: Zweiter Gruppe K - Zweiter Gruppe L (01.00, Toronto, live ServusTV)
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe B - Dritter Gruppe E/F/G/I/J (05.00, Vancouver, live ServusTV)
- Sechzehntelfinale: Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe G (20.00, Dallas, live ORF 1)
Samstag, 4. Juli 2026:
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe J - Zweiter Gruppe H (00.00, Miami, live ORF 1)
- Sechzehntelfinale: Sieger Gruppe K - Dritter Gruppe D/E/I/J/L (03.30, Kansas City, live ORF 1)
- Achtelfinale: Sieger 2A vs. 2B - Sieger 1F vs. 2C (19.00, Houston, live ServusTV)
- Achtelfinale: Sieger 1E vs. 3A/B/C/D/F - Sieger 1I vs. 3C/D/F/G/H (23.00, Philadelphia, live ServusTV)
Sonntag, 5. Juli 2026
- Achtelfinale: Sieger 1C vs. 2F - Sieger 2E vs. 2I (22.00, New Jersey, live ORF 1)
Montag, 6. Juli 2026
- Achtelfinale: Sieger 1A vs. 3C/E/F/H/I - Sieger 1L vs. 3E/H/I/J/K (02.00, Mexiko-Stadt, live ORF 1)
- Achtelfinale: Sieger 2K vs. 2L - Sieger aus 1H vs. 2J (21.00, Dallas, live ServusTV)
Dienstag, 7. Juli 2026
- Achtelfinale: Sieger 1D vs. 3B/E/F/I/J - Sieger 1G vs. 3A/E/H/I/J (02.00, Seattle, live ServusTV)
- Achtelfinale: Sieger 1J vs. 2H - Sieger 2D vs. 2G (18.00, Atlanta, live ORF 1)
- Achtelfinale: Sieger 1B vs. 3E/F/G/I/J - Sieger 1K vs. 3D/E/I/J/L (22.00, Vancouver, live ORF 1)
Donnerstag, 9. Juli 2026
- Viertelfinale: Sieger Philadelphia - Sieger Houston (22.00, Boston, live ORF 1)
Freitag, 10. Juli 2026
- Viertelfinale: Sieger Dallas - Sieger Seattle (21.00, Los Angeles, live ORF 1)
Samstag, 11. Juli 2026
- Viertelfinale: Sieger New Jersey - Sieger Mexiko-Stadt (23.00, Miami, live ServusTV)
Sonntag, 12. Juli 2026
- Viertelfinale: Sieger Atlanta - Sieger Vancouver (03.00, Kansas City, live ServusTV)
Dienstag, 14. Juli 2026
- Halbfinale: Sieger Boston - Sieger Los Angeles (21.00, Dallas, live ORF 1)
Mittwoch, 15. Juli 2026
- Halbfinale: Sieger Miami - Sieger Kansas City (21.00, Atlanta, live ORF 1)
Samstag, 18. Juli 2026
- Spiel um Platz 3: Verlierer HF1 - Verlierer HF2 (23.00, Miami, live ServusTV)
Sonntag, 19. Juli 2026
- Finale: Sieger HF1 - Sieger HF2 (21.00, New Jersey, live ORF 1)
WM-Spielplan