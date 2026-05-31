Den ersten großen Knall gab es im Spitzenduell der Austrian Football League zwischen den Graz Giants und Danube Dragons bereits vor dem Kickoff. Ein aufziehendes Gewitter sorgte für eine 30-minütige Verspätung und ließ die Fans im ASKÖ-Stadion warten. Während es für die Giganten bereits die zweite wetterbedingte Wartezeit in einem Spiel war, versuchten sich die Gäste aus Mödling auf die ungewohnte Situation bestmöglich einzustellen. Vor zwei Wochen verloren die Dragons das Hinspiel in der Heimat mit 14:28 und sehnten sich deshalb nach Revanche.

Zunächst sah es in Eggenberg aber nach dem zweiten Giants-Erfolg in Serie aus. Ab der ersten Sekunde agierte das Team von Headcoach Stefan Pokorny hellwach und nutzte einen Fehler von Dragons-Quarterback Walter Kuhlenkamp eiskalt aus. Nach einer Interception, gefangen von Moritz Koschak, brachte Ezra Gray nach Pass von Bastian Steinmair die Grazer mit 7:0 in Führung. Was zu diesem Zeitpunkt jedoch noch niemand wusste: Es sollten die letzten Punkte der Giants an diesem Sonntag werden. Während die Gäste nach dem Rückstand immer besser ins Spiel fanden und noch vor der Pause mit einem Touchdown auf 6:7 herankamen, entglitt dem Heimteam das Spitzenspiel immer mehr.

Zu viele Turnovers

Zwar präsentierten sich die Special Teams und die Defense von der besten Seite, in der Offense stotterte der gigantische Motor aber ordentlich. Insgesamt vier Turnovers produzierte die Offensivabteilung rund um einen unglücklich agierenden Spielmacher Steinmair vor heimischem Publikum – zu viel, um die Dragons zu knacken. Nach dem Touchdown von Kuhlenkamp zum 12:7 für die Mödlinger stellte man mit einem Kick aus gut 25 Yards den 15:7-Endstand her. „Wir haben uns vom späteren Spielbeginn nicht beeinflussen lassen und sind konzentriert in die Partie gegangen“, resümierte Headcoach Pokorny. „Aber wir haben dann zu viele Turnovers produziert. Wenn du vier Turnover in einem Spiel hast, wird es schwierig, den Rückstand aufzuholen. Wir haben uns dann einfach an einer starken Defense die Zähne ausgebissen.“