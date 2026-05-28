Feines Wetter freilich vorausgesetzt, wird am Sonntag (15 Uhr) ein „Himmlischer Bote“ das eiförmige Leder, mit dem die American Footballer der Graz Giants spielen werden, im Eggenberger Stadion abliefern. Denn der Spielball wird von einem Fallschirmspringer des 1. OEFC zugestellt. Und damit wollen die „Giganten“ gegen die Danube Dragons ihrer Siegesserie dann einen fünften Erfolg hinzufügen. Im jüngsten Duell vor zwei Wochen siegten die Grazer auswärts 28:14 und fügten den Wienern damit die einzige Saisonniederlage zu. „Der Ausgang des ersten Aufeinandertreffens hat sehr wenig Aussagekraft für das kommende Spiel“, sagt Graz-Trainer Stefan Pokorny. „Beide Teams hatten Zeit, das Spiel zu analysieren und andere Dinge vorzubereiten.“

Nach sechs von zehn gespielten Runden rangieren die Grazer hinter den Dragons auf Platz drei. „Für uns ist jedes restliche Spiel in der Regular Season wie ein Playoff-Spiel, da die Teams in der Tabelle so eng aneinand­erliegen.“ Die besten zwei Teams des Grunddurchgangs ziehen direkt in das Halbfinale ein, die weiteren vier duellieren sich in den Platzierungsspielen, um eine der zwei „Wildcards“ zu erhalten.

Am Samstag empfangen die Styrian Bears in der Division I die Rangers aus Mödling (18.30). Damit kommt es auf dem Fußballverbandsplatz (Herrgottwiesgasse) zum Gipfeltreffen in der zweiten Liga. Die makellosen Grazer führen vor den Niederösterreichern. Das bislang letzte Aufeinandertreffen endete für Graz bitter: Im Ligafinale (Silverbowl) siegten die Mödlinger 21:14.