Kapfenberg steht mit dem Rücken zur Wand. Oberwart gewann auch das zweite Spiel der „Best of five“-Serie um die Meisterschaft und kann somit schon am kommenden Samstag (18 Uhr, ORF Sport +) in Waltersam den dritten Titel in Serie zelebrieren. „Wir müssen nun Ruhe finden und dürfen nicht auszucken“, sagt Manager Michael Schrittwieser, dessen Bullen in der Partie 25 Minuten in Führung lagen.

Ungewohnt viele Fehler zeichneten zu Beginn der Partie ein nervöses Bild auf dem Parkett, in dem die Bullen schwer zu ihrer gewohnten Linie und Struktur fanden und mit der Defensive der Oberwarter vor allem im zweiten Viertel ihre liebe Not hatten. „Wir haben es mit schnellen Abschlüssen versucht und jeder weiß, dass man Oberwart nicht ins Laufen kommen lassen darf. Das ist uns passiert“, sagt Schrittwieser. Ein knapper Vorsprung (+3) wurde in den letzten fünf Minuten bis zur Pause zu einem 36:44. Es lief nicht viel zusammen und die Nerven schienen blank zu liegen.

So gerieten in dieser Phase Kapitän Nemanja Krstić und Spielmacher Witalij Sotow massiv aneinander. Ein Block gegen den verteidigenden Sotow, bei dem der Serbe in der Nähe war, und der folgende Korb für Oberwart ließen die Gemüter hochkochen. Sie schrien sich auf dem Platz regelrecht an und pressten sogar die Köpfe aneinander. Das Theater ging nach dem sofortigen Timeout durch den Trainer Klym Artamonov auf der Bank weiter. Krstić machte seinem Ärger auch bei Schrittwieser Luft, der auf einem Stuhl hinter dem Korb sitzend nickte.

Andrew Jones und Taye Fields führten die Bullen sportlich gut aus der Pause heraus in die zweite Hälfte und auch die zwei Streithähne spielten wieder gemeinsam auf dem Parkett. Artamonov fand wohl die richtigen Worte und der Rückstand war mit einer guten Verteidigung und harter Arbeit rasch egalisiert. Die vom prächtig aufgelegten Ian Martinez (18 Punkte) angetriebenen Oberwarter ließen sich aber nicht überrumpeln und so entwickelte sich ein Herzschlagfinale, in dem „eine bittere Unerfahrenheit uns den Sieg gekostet hat“, sagt Schrittwieser, der zwei billige Ballverluste anspricht. 1:12 Minuten vor dem Ende stellte Martinez auf 77:76. Sotow verwarf Sekunden vor dem Ende, Deante Johnson traf zwei Freiwürfe und Oberwart holte mit dem 79:76 den zweiten Sieg. Gunners-Kapitän Sebastian Käferle: „Es war ein sehr harter Fight, ein sehr guter Kampf von Kapfenberg. Am Ende haben wir wieder unseren Flow gefunden, den Rhythmus wieder gehabt und schlussendlich trotz allem verdient gewonnen.

Artamonov will den insgesamt fünften Meistertitel der Oberwarter vereiteln und die Serie noch drehen. „In den entscheidenden Momenten haben wir ein paar Fehler und Ballverluste gemacht, die uns heute das Spiel gekostet haben. Es ist aber noch nicht vorbei, wir sehen uns in Kapfenberg.“