Es wird oft vom „Luck of the Irish“ gesprochen. Das „Glück der Iren“ ist ein Sprichwort, das mutmaßlich aus dem 19. Jahrhundert stammt, zunächst negativ behaftet war aber mittlerweile positiv verwendet wird. Nicht umsonst wartet am Ende eines Regenbogens ein irischer Kobold mit einem Topf voll Gold. Zumindest glauben das viele. Sei‘s drum. Das sportliche Glück fand Benjamin Hellett erst mit 20 Jahren. Da lernte der Ire, der in England aufgewachsen ist, auf einer Sport-Messe seiner Universität in Oxford American Football kennen. „Bis dahin habe ich vor allem Fußball gespielt, auch Cricket und Rugby probiert“, sagt Hellett, der die Graz Giants ab sofort in der Defensive verstärkt. „Auch beim Fußball war ich für das Verteidigen zuständig.“ Sein Vorbild: Michael Essien, einst für Chelsea im Einsatz. „Mein Vater ist Chelsea-Fan, hat mich so zu diesem Klub gebracht. Aber ich selbst bin Fan von Brighton und werde mir, wenn ich irgendwann wieder dort wohne, sicher eine Dauerkarte zulegen.“

Nur zwei Jahre, nachdem er erstmals mit American Football zu tun hatte, verließ er den Süden Englands und unterschrieb seinen ersten Profivertrag im Ausland. Es ging nach Finnland, später nach Deutschland und Österreich, wo er in der vergangenen Saison für Salzburg gespielt hat. Was ihn am American Football so fasziniert? „Es ist der ultimative Test für deine athletischen Fähigkeiten. Ich mag es, wie die Spieler sich gegenseitig pushen und, dass der Teamaspekt so im Vordergund steht.“

Dass er nun für die Giants spielt, hat sich relativ kurzfristig ergeben. „Vor ein paar Tagen habe ich dann die Nachricht von Giants-Trainer Stefan Pokorny erhalten.“ Und der Wechsel in die Steiermark war beschlossene Sache. „Natürlich ist es nicht einfach, mitten in einer Saison zu einem neuen Team zu kommen. Aber alle hier haben es mir sehr einfach gemacht, dass ich mich gleich wohlfühle.“

Benjamin Hellet verstärkt die Graz Giants © Giants/KK

Heute (15 Uhr) geht es für Hellett gleich mit dem Schlagerspiel gegen die Vienna Vikings los. „Ich möchte viel Energie und Erfahrung in die Mannschaft bringen“, sagt der 25-Jährige. „Und natürlich dem Gegner den Ball wegnehmen, damit unsere Offense Punkte erzielen kann.“ Das Saisonziel der Grazer deckt sich mit jenem des Iren. „Natürlich wollen wir Meister werden. Das habe ich in Deutschland geschafft und das möchte ich jetzt auch hier schaffen. Ich hoffe, ich kann meinen Mitspielern da helfen.“

Der Spielball wird heute übrigens von der Polizei per Motorrad aufs Spielfeld gebracht. Danach sollten die Beamten allerdings wegschauen, denn Hellett will es seinen Gegnern so schwer wie möglich machen. „Ich möchte dafür sorgen, dass es hitzig wird.“ Als Importspieler wird er vom fachkundigen Publikum in Eggenberg wohl genauer beäugt werden als die „eigenen“ Spieler. „Dessen bin ich mir bewusst. Aber diesen Druck mag ich ja. Bei meiner ersten Station in Finnland war das nicht so einfach, aber jetzt brauche ich das, um mein bestes Spiel abliefern zu können. Ich sehe das also gar nicht negativ.“ Der volle Fokus des Neuzuganges liegt derzeit auf dem Sport. Obwohl er auch für die Zeit danach bereits vorgesorgt hat. Das war auch der Grund, warum er erst so spät im Football durchgestartet ist. „Ich habe mich mit 18 gegen eine Fußball-Akademie und für die Ausbidlung entschieden“, sagt Hellett. An der Oxford Brookes University hat er dann ein Motorsport Engineering-Studium abgeschlossen. „Mein Vater war selbst Rallye-Fahrer und so bin ich früh mit Motorsport in Berührung gekommen. Jetzt ist die Formel 1 natürlich das Größte für mich.“

Da trifft es sich gut, dass es von seiner neuen Heimat Graz nicht weit zum Red-Bull-Ring nach Spielberg ist. Das Problem: Just an jenem Tag, an dem der Große Preis in der Steiermark in Szene geht, sind die Giants in Tirol am letzten Spieltag der Austrian Football League gefordert...