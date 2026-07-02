Kleine Tanzeinlagen sind im American Football nicht unüblich, wenn gerade ein Touchdown gefeiert wird. Nicht nur in der NFL werden die Teams diesbezüglich immer kreativer, überlegen sich kurze Choreografien oder Szenen, um die sechs Punkte gebührend zu feiern. Wie es um die Tanzkünste der Styrian Bears steht, wird sich wohl am Samstag weisen, wenn die Grazer im Halbfinale der zweitklassigen „Division 1“ um den Einzug ins Endspiel kämpfen. Gelingt der Sieg, könnte danach die eine oder andere Hüfte geschwungen werden, steht die Partie doch unter dem Motto „Salsa Bowl“.

Mit dem kreativen Ansatz wollen die Bears nicht nur bärenstarken Football, sondern auch abseits des Feldes einiges bieten. Cocktails, mediterrane Verköstigung und Latin-Live-Musik nach der Partie sorgen für eine spezielle Atmosphäre auf dem Verbandsplatz in Graz. „Wir versuchen nicht nur klassischen Football zu zeigen, sondern wollen mit einigen Events auch Menschen außerhalb der Football-Bubble ansprechen. Es hat schon ein Freitagnachtspiel oder einen Frühschoppen gegeben. Das ist sicher ein Mitgrund, wieso oftmals mehr als 500 Fans auf den Tribünen sind“, erklärt Headcoach Alexander Schintler, der für seinen Verein brennt. „Ich habe die Bears mitbegründert und einige Jahre selbst gespielt. Irgendwann hat der damalige Trainer dann den Hut draufgehaut und ich habe dann als Coach übernommen. Allen liegt dieser Verein so am Herzen, weshalb jeder viel Herzblut reinsteckt.“

Gewinnen ist „sexy“

Dieses Herzblut zahlt sich auch aus, das zeigen die Ergebnisse in dieser Saison. Als beste Mannschaft des Grunddurchgangs empfängt man nun mit Heimrecht die Rangers aus Mödling. Beide Vereine kennen sich aus der höchsten Spielklasse und sind fixe Größen im heimischen Football. „In der bisherigen Saison haben wir einmal gegeneinander gespielt und nach Gewitterunterbrechung knapp mit 34:27 gewonnen. Es könnte also ein Spiel werden, in dem es auf den letzten Ballbesitz ankommt“, weiß Schintler, der die Favoritenrolle ungern annimmt. „Wir haben in den vergangenen beiden Jahren immer das Finale gegen eine Mannschaft verloren, gegen die wir im Grunddurchgang gewonnen haben. Also wissen wir, was da auf uns zukommt.“

Im Duell mit den Niederösterreichern wird es einmal mehr auf Quarterback Nik Begander ankommen, den Headcoach Schintler als „besten Spieler der Liga“ tituliert. Der 22-Jährige sei „schon enorm gereift“ und habe eine „enorm starke Saison gespielt“. Der Spielmacher kommt wie der restliche Teil des Kaders aus Österreich, Legionäre sind in der Mannschaft keine zu finden. „Darauf legen wir wert, da wir den heimischen Sportlern eine Bühne bieten wollen.“ An Konkurrenz mangelt es diesbezüglich nicht, gibt es mit den Graz Giants eine Stufe höher doch auch in der steirischen Landeshauptstadt Konkurrenz. Beide Vereine sehen sich aber weniger als Konurrenten,, sondern vielmehr als Förderer des Sports. „Graz ist ja eine Studentenstadt und wenn man mit 18 Jahren nach Graz kommt und Sport machen will, dann schaut man einmal vorbei.“ Warum dann so viele bleiben? „Es gibt einen Spruch, der sicher auch stimmt: Winning ist sexy!“