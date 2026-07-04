Starker Reiseverkehr in Richtung Süden hat am Samstag für Staus vor allem in der Steiermark und Tirol gesorgt. Wie der ÖAMTC zu Mittag berichtete, gab es vier Kilometer Stau mit 20 Minuten Zeitverlust auf der Südautobahn A2 zwischen Gleisdorf West und Laßnitzhöhe in Richtung Klagenfurt. Unter anderem war auf der Strecke ein Pkw-Brand zu löschen.

Über die Pack wiederum war vor dem Herzogbergtunnel und dem Mitterbergtunnel massiv Geduld gefragt: Zwischen Steinberg und Modriach staute es sich 13 Kilometer. Reisende brauchten dort bis zu 1,5 Stunden länger als gewöhnlich.

Grenzübergang

Auf der Semmeringschnellstraße S6 zwischen Kindbergdörfl und St. Marein gab es unterdessen vier Kilometer Stau und eine halbe Stunde Zeitverlust. Vor dem Grenzübergang Spielfeld staute es sich auf der A9 seit den frühen Morgenstunden zeitweise bis Gersdorf zurück. Die Grenzwartezeit belief sich auf 40 Minuten.

In Tirol staute es sich wie erwartet auf der Brennerautobahn A13 in Richtung Italien bei Schönberg und auf der Fernpassstrecke B179 gab es aufgrund der hohen Verkehrsbelastung Blockabfertigung in den Bereichen Füssen und Nassereith. Der Zeitverlust belief sich auf eine Stunde.