In 21 Jahren in Bruck und zwei weiteren in Leoben ist schon viel Wasser die Mur hinabgeflossen. Nun, nach fast einem Vierteljahrhundert, zieht es nun auch ihn flussabwärts: Martin Breg verlässt die Füchse aus Bruck und Trofaiach und schließt sich der Handball-Spielgemeinschaft Graz an, nachdem die Obersteirer nicht mehr mit ihm geplant hatten. Ein Angebot, dem Klub auf operativer Ebene erhalten zu bleiben, hat der ehemaligen Nationalteam-Spieler ausgeschlagen. „So genau habe ich mir das gar nicht angehört. Das kam für mich nicht infrage. Ich wollte spielen und selbst entscheiden, wann ich meine Karriere beende“, sagt der 33-Jährige. Dass ihm der Abschied aus seiner Heimat schwerfällt, daraus macht er keinen Hehl. „Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass das spurlos an mir vorüberging“, erzählt der Flügelspieler, der in Bruck und Leoben alle Höhen und Tiefen des Handballsports durchgemacht hat und zu so etwas wie einer Identifikationsfigur im obersteirischen Handball wurde.

Die BT Füchse wollten sich auf seiner Flügelposition verjüngen. Breg aber sieht sich noch mehr als bereit für mehr. Dieses „Mehr“ erlebt er nun in Graz: „Wir waren immer Rivalen. Vor einiger Zeit hätte man sich diesen Wechsel noch nicht vorstellen können“, gibt Breg zu, „aber Graz hat sich richtig bemüht. Und ich habe noch Bock auf Handball.“ Graz erhält damit nicht nur mehr Breite im Kader, sondern einen echten Routinier für den rechten Flügel – Erfahrung, die der Klub gut gebrauchen kann. „Ich habe Martin bald kontaktiert, weil ich wissen wollte, was Sache ist“, erzählt Graz-Klubmanager Michael Schweighofer und sagt: „Wenn du jemanden wie ihn bekommen kannst, musst du ihn nehmen. Er lebt für seine Mannschaft. Und er will noch Handball spielen.“

„Ein Titel wäre mein großer Wunsch“

Graz eröffnet die Saison-Vorbereitung am 22. Juli. Auf dem Parkett wird das Alter keine Rolle mehr spielen, verspricht Breg: „Ich will mich nicht mit ihnen vergleichen, aber sonst hätten Messi und Ronaldo ja auch schon aufhören müssen. Sobald ich ein Dress anhabe, gebe ich 120 Prozent und kämpfe bis zum Schluss.“ Und wer weiß, was mit Graz möglich ist, sagt er: Sein großer Traum eines Titels blieb ihm mit den Füchsen, die in der abgelaufenen Saison bis ins Halbfinale vordringen konnten, verwehrt: „Ein Titel wäre mein großer Wunsch, bevor ich aufhöre.“