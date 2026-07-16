Was kommt dabei heraus, wenn ein Landwirt und ein Mediziner gemeinsame Sache machen? Dieser Frage gehen seit einiger Zeit Wilfried Kogler vom Sonnleitnhof in St. Urban und der Wiener Reflux-Spezialist Martin Riegler nach.

Gemeinsam arbeiteten sie fleißig an einer passenden Rezeptur für Speck und Wurst, aber bitte „ohne“. Was das „Ohne“ bedeutet? „Wir verzichten bei dieser Produktlinie auf Nitrit, Zucker, Geschmacksverstärker, E-Nummern, Gluten und auch auf das Räuchern. Die Waren werden luftgetrocknet“, erzählt Kogler, der der Kleinen-Zeitung-Redaktion am Unteren Platz in St. Veit einen schmackhaften Besuch abgestattet hat. Der Gedanke hinter dem Vorhaben, das rund zwei Jahre in Anspruch nahm: Eine Ware zu entwickeln, die für den Menschen verträglicher ist. Vor allem für solche, die unter Refluxproblemen leiden.

Besuch in der Redaktion

Ausgestattet mit einem Bauch- und Karreespeck, einem Osso Collo sowie Hartwürsteln und einer Aufschnittmaschine betrat der Landwirt die Redaktion. Während sich der Geruch der kräftigen Jause in den Räumlichkeiten entfaltete, zeigte Kogler die Auszeichnungen her, die man bereits für die „Ohne“-Produkte erhalten hat. Bei der Fleischwarenprämierung des Landesverbands bäuerlicher Direktvermarkter überzeugten vor allem der „Ohne“-Karrespeck und der „Ohne“-Osso Collo, die jeweils Gold mit der Höchstpunktezahl 100 erhielten. Außerdem mit Gold prämiert: Der „Ohne“-Schinken- und Bauchspeck. Grundlage für die Ware ist übrigens das sogenannte Molkeschwein. Dieses wird – wie der Name verrät – regelmäßig mit Molke gefüttert. Diese Methode soll für eine besonders hohe Fleischqualität sorgen.

Intensiver Geschmack

Aber nun zum Eingemachten: Wie schmeckt eine für den Menschen deutlich verträglichere Variante der Jause? Die Antwort ist so einfach wie (vielleicht) unerwartet: Sie schmeckt völlig normal. Dem Fleisch ist zu keinem Moment anzumerken, dass es anders als herkömmliche Ware produziert wurde. „Das war auch das Ziel“, freut sich Kogler. Das Rad hinsichtlich des Geschmacks völlig neu erfinden zu wollen, wäre vermutlich auch der falsche Ansatz gewesen.

Abschließend lässt sich festhalten: Die Produkte sind geschmacklich intensiv und unterscheiden sich nicht von herkömmlicher Ware. Sie schmecken extrem gut. Für Personen, die unter Refluxproblemen oder Ähnlichem leiden und die auf eine ordentliche Jause verzichten mussten, sind die Produkte der „Ohne“-Linie eine tolle Alternative. Auch Rieglers Patienten reagieren sehr positiv darauf – daher sollte man einmal in St. Urban vorbeikommen, denn die „Ohne“-Ware wird nur direkt am Sonnleitnhof verkauft.