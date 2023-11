Am Sonnleitnhof zielt mittlerweile alles darauf ab, regionalen Genuss an den persönlichen Lieblingsplatz zu bringen. Man kann also die „g‘schmackige Jausn“ abholen und beispielsweise zu Hause genießen. Die Buschenschenke „to go“ bietet abwechslungsreiche Platten, eine Vielfalt an belegten Broten, ja sogar hauseigenen Gin zum Mitnehmen. Besonders empfehlenswert: Der Prosciutto-Teller mit Beinschinken, der 18 Monate lang reifen durfte.

Bester Direktvermarkter

Dieser ist unter anderem auch dafür verantwortlich, dass Wilfried und Karoline Kogler nun eine renommierte Auszeichnung erhalten haben: Die AMA-Genuss-Region zeichnete ihren Sonnleitnhof in St. Urban als besten Direktvermarkter aus. Familie Kogler freut sich über diese sogenannte „Lukullus-Auszeichnung“, die zertifizierten Fleischbetriebe für herausragende Leistungen und vorbildliche Projekte würdigen.

Regionale Wertschöpfung

„Da die gesamte Wertschöpfungskette innerhalb kleiner regionaler Gebiete stattfindet, profitieren davon alle Beteiligten: die Bauern, die Tiere und natürlich unsere Kunden“, erklärt Wilfried Kogler das Konzept des nachhaltigen Betriebs in St. Urban am Urbansee. Selbst die Mitnahme von Bretteln ist am Sonnleitnhof möglich.

Im Ab-Hof-Verkauf bietet man zudem ein breites Angebot: ob Salami, Speck, Schweinsbraten (vom Kärntner Molkeschwein), Rindfleischsalat, Käse oder auch Most und Schnaps. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, am besten einen Tag im Voraus telefonisch bestellen.