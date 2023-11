Der Hof von Familie Krall liegt in Brückl und ist seit über 100 Jahren in Familienbesitz. Zu den Erzeugnissen von Johann Krall, der den Hof seit vielen Jahren führt, zählen Produkte vom Schwein, Apfelsaft und Most sowie verschiedene Schnäpse und Liköre. Rund 100 Schweine leben am Hof, wo die Tiere nur Trockenfutter zu fressen bekommen. Dadurch wachsen die Schweine langsamer und werden älter - so soll eine bessere Fleischqualität erreicht werden. Im Mittelpunkt steht bei Familie Krall immer das Tierwohl: „Die Schweine werden alle am Hof geschlachtet, erleiden also keinen Transportstress“, erzählt Krall. Geschlachtet wird jede zweite Woche, weiterverarbeitet wird das Fleisch direkt vor Ort.