In der Kaufwelt Rosental tut sich etwas. Nachdem es im Frühjahr „so gut wie fix“ war, dass McDonald‘s von seinem jetzigen Standort gegenüber der JET-Tankstelle in Rosental in die Kaufwelt zieht, ist der Baustart nun diese Woche erfolgt. Das bestätigt McDonald‘s auf Anfrage. „Die Eröffnung ist aktuell für Ende des Jahres geplant“, verrät Unternehmenssprecher Wilhelm Baldia. Viele Details zum neuen Schnellrestaurant gibt es von McDonald‘s selbst noch nicht, geplant ist aber ein einstöckiges Restaurant mit zweispurigem Drive-in. Franchisenehmer in Rosental ist Dietmar Kuhn, der unter anderem auch die Filiale in Lieboch betreibt.

Ehemaliges Billa-Gebäude abgerissen

Aktuell wird dafür das Gebäude, in dem früher eine Billa-Filiale untergebracht war, in der Kaufwelt abgerissen, berichtet Bürgermeister Johannes Schmid, der sich freut, dass das Fast-Food-Unternehmen in Rosental bleibt: „Für uns ist das natürlich ein positives Projekt.“ Was nach der Eröffnung der neuen Filiale mit dem alten Standort passiert, ist laut Schmid noch nicht bekannt. McDonald‘s ist lediglich Mieter, das Grundstück gehört der Ärztekammer.

Weitere Entwicklungen in der Kaufwelt Rosental

Was tut sich sonst in der Kaufwelt? Eventmäßig ist in den kommenden Wochen einiges los: Gastronom Karlheinz Hojas veranstaltet am Samstag, 1. August, ab 19.30 Uhr eine „Cuba Night“, bei der Marc Andrae und Silvio Gabriel auftreten werden. Im Rahmen des Rosentaler Event-Sommers gibt es bereits am 18. Juli Schlager- und Partymusik von Rosenherz und am 22. August Austropop mit „Hauns Amore“– jeweils ab 20 Uhr am Parkplatz der Kaufwelt.

Kaufwelt Rosental © KLZ / Dunst

Einen Weggang gibt es aber auch zu verzeichnen: Der Restpostenhändler „myaktion“ siedelt ins Vorum nach Voitsberg, dort wird am 1. September eröffnet. In den letzten Wochen am Standort Rosental gibt es im Rahmen eines Schlussverkaufs bis zu 30 Prozent Rabatt auf das verbliebene Sortiment.