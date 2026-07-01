Die Bauarbeiten für den neuen Billa-Markt in Bärnbach schreiten zügig voran. Der Supermarkt soll am 23. Juli am neuen Standort in der Flurgasse eröffnen. Das alte Geschäftslokal und ein Teil des Parkplatzes am Hauptplatz sollen spätestens sechs Wochen nach der Schließung an die Stadtgemeinde Bärnbach als zukünftige Eigentümerin übergeben werden. Am Dienstag hat der Gemeinderat den Abschluss eines Kaufvertrags mit der Billa Immobilien GmbH beschlossen. Ideen für eine Nachnutzung gibt es bereits. Laut Bürgermeister Jochen Bocksruker soll die Gemeindeverwaltung barrierefrei in den alten Billa-Räumen im Erdgeschoß untergebracht werden. Im ersten Stock des Gebäudes, in dem sich derzeit das Rathaus befindet, könnten Wohnungen entstehen.

Für das neue Postverteilerzentrum, das bekanntlich die Standorte in Köflach und Söding-St. Johann ersetzen wird, wurden nun entsprechende Änderungen im Flächenwidmungsplan beschlossen. Mit dem Neubau entstehen in Bärnbach zwischen 50 und 70 Arbeitsplätze. Gleichzeitig profitiert die Stadtgemeinde von zusätzlichen Kommunalsteuereinnahmen.

Die Stadtgemeinde will das alte Billa-Geschäftslokal sowie einen Teil des Parkplatzes kaufen © KLZ / Jakob Kriegl

Schwerpunkt Kinderbetreuung

Rechtzeitig vor Schulschluss wurde das gemeinsam mit der Gemeinde Kainach ausgearbeitete Ferienprogramm fertiggestellt. „Besonders erfreulich ist, dass sich das Angebot über alle neuen Ferienwochen erstreckt und jeden Tag ein anderer Programmpunkt angeboten wird“, so Bocksruker, der sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz bedankte. Die Anmeldung ist erstmals online auf der Website ferienprogramm.kreativ-praxis.at möglich.

Auch der aktuelle AK-Kinderbetreuungsatlas zeige den hohen Stellenwert der Kinderbetreuung in Bärnbach. „Wie schon in den letzten Jahren wurden wir wieder mit der Bestnote ausgezeichnet. Das unterstreicht die Qualität und die kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden Angebote“, sagte Bocksruker. Im Bezirk Voitsberg erreichten neben Bärnbach nur die Gemeinden Köflach und Söding-St. Johann die höchste Kategorie 1A.

Vandalen wurden ausgeforscht

Gute Nachrichten gibt es auch bei der Aufklärung von Vandalismus. Nachdem vorhandenes Videomaterial ausgewertet wurde, konnten die beiden Verursacher ermittelt werden, die öffentliche WC-Anlagen mit Graffiti beschmiert hatten. „Sie haben sich entschuldigt und werden, sobald sie 15 Jahre alt sind, eine Woche lang bei Arbeiten des Bau- und Wirtschaftshofs helfen“, so Bocksruker. Nun wird auch beim Schlossbad über eine Videoüberwachung nachgedacht, da dort Wechselgeld gestohlen wurde. „Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass das Schlossbad bei dieser Hitze so großartig besucht ist.“

Auf viele Gäste hofft die Stadtgemeinde auch bei den nächsten Veranstaltungen. Die nächsten Termine sind das Schulschlusskonzert am 6. Juli um 18 Uhr und das Opernereignis Aida am 11. Juli um 20 Uhr. Bei schönem Wetter finden beide Veranstaltungen im Stadtpark statt. Am 18. Juli wird ab 11 Uhr ein Siedlervereinsfest beim Wirtschaftshof Piberegg gefeiert und am Samstag, dem 25. Juli, findet im Stadtpark das Konzert „Best of S.T.S. & Austropop“ statt.