Trotz regnerischen Wetters ließ sich die Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach die Feier ihres 95-jährigen Bestehens nicht nehmen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren der Einladung in den Stadtpark gefolgt und erlebten ein stimmungsvolles Jubiläumsfest, das ganz im Zeichen der Blasmusik und Gemeinschaft stand. Ein besonderer Höhepunkt war der Sternmarsch der befreundeten Musikkapellen. Aufgrund des Regens wurde der Festakt kurzerhand ins Festzelt verlegt, wo er in einem würdigen Rahmen stattfinden konnte.

Die Gastkapellen sorgten für musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau. Zunächst begeisterte die Stadtkapelle Friedberg das Publikum mit ihrem abwechslungsreichen Konzertprogramm. Die Werkskapelle Borckenstein Neudau rundete den gelungenen Festtag musikalisch ab.

Zahlreiche Ehrengäste

Zu den Ehrengästen des Jubiläumsfestes zählten die Landtagsabgeordneten Jochen Bocksruker und Klaudia Stroissnig, Kulturstadtrat Andreas Albrecher, Vizebürgermeisterin Christiane Holler-Wind, Vizebürgermeister Klaus Friedrich sowie Finanzstadtrat Josef Schüller. Auch kulinarisch war bestens für die Gäste gesorgt. Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher sorgte eine Hüpfburg für Spaß und Unterhaltung. Durch die Veranstaltung führte ORF-Moderator Gregor Waltl.

Die Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach bedankt sich herzlich bei allen Musikerinnen und Musikern, Funktionärinnen und Funktionären, Helferinnen und Helfern, Sponsoren sowie Unterstützerinnen und Unterstützern, die mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft dieses Jubiläumsfest möglich gemacht haben.