Am Mittwoch präsentierte die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft Rosental an der Kainach im Rahmen einer Generalversammlung ihre aktuellen Zahlen, rund 30 Teilnehmer waren gekommen. Ein Überblick: Mittlerweile zählt die Energiegemeinschaft 108 Mitglieder mit insgesamt 143 Zählpunkten. Allein im heurigen Jahr wurden bereits 361,62 Megawattstunden Energie innerhalb der Gemeinschaft ausgetauscht. Das entspricht in etwa dem Jahresstromverbrauch von 100 Haushalten oder der Menge an Energie, die man für eine Strecke von rund 2 Millionen Kilometer mit einem E-Auto braucht. „Hauptlieferant“ ist die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage der bioenergie Köflach, die rund 340 Megawattstunden einspeist. Der Rest kommt von Photovoltaikanlagen der Mitglieder.

Für die Teilnehmer gab es noch eine Führung durch die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Im Anschluss wurden noch Fragen gestellt und diskutiert.

© Bioenergie Gruppe

Zufrieden mit der Bilanz zeigte sich nicht nur Hans Stefan Edler (“Das große Interesse und die zahlreichen Fragen bei der Generalversammlung bestätigen, dass regionale Energiegemeinschaften ein guter Baustein für eine sichere und nachhaltige Energiezukunft sind“), sondern auch Rosentals Bürgermeister Johannes Schmid, der meinte: „Es macht mich stolz und freut mich riesig, dass sich immer mehr Menschen unserer Energiegemeinschaft anschließen. Gemeinsam gestalten wir die Energiezukunft der Region.”

Ihren Ausklang fand die Veranstaltung schließlich bei einer gemeinsamen Jause.