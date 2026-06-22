„Bis wir feiern, wird‘s wieder schön“ war das Motto des Rosentaler Kulturvereins, der am Samstag zum Auftaktkonzert des diesjährigen Rosentaler Eventsommers in die Kaufwelt Rosental lud. Sommerlich warm wurde es nach dem Gewitter leider nicht mehr – dennoch feierte der Kulturverein gemeinsam mit Rosentals Bürgermeister Johannes Schmid und weiteren Gästen einen stimmungsvollen Konzertabend mit Partyhits, Schlager und Tanzmusik von MANI und Band.

Für Cocktails und mehr sorgte der Kulturverein an der Bar, Brat- und Currywurst wurden von den Kinderfreunden Rosental zubereitet. Heuer gab es erstmals Unterstützung seitens der heimischen Wirtschaft! „Wir freuen uns und sind stolz, dass unser erstes Konzert von fünf Unternehmen aus Rosental und Umgebung im Rahmen einer Werbepartnerschaft durch Sponsoring unterstützt wurde“, so Rosentals Vizebürgermeisterin und Obfrau des Kulturvereins Martina Weixler. So haben das Autohaus Gspandl, Elektro Gressenberger, die Raiffeisenbank Weststeiermark, Malermeister Bernhard Mrezar und die Sadiki Bau GmbH die Veranstaltung unterstützt.

Rosenherz und Hauns Amore

Und das war erst der Anfang: Weiter geht es am 18. Juli mit Schlager, Volks- und Partymusik von „Rosenherz“ sowie am 22. August mit Austropop von „Hauns Amore“ (HJ Findeis und Band) – ab 20 Uhr am Parkplatz der Kaufwelt Rosental. Die Konzerte finden bei jeder Witterung statt, bei Schlechtwetter im Zelt oder im Mehrzwecksaal in der VS Rosental.