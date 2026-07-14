Anders als für Photovoltaik soll es für die steirische Windkraft keine Beschleunigungsgebiete mit rascheren Genehmigungsverfahren geben. Das hat der zuständige Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) am Montag gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt. Aus der Energiebranche kam prompt Kritik. Nun meldet sich mit Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) der Koalitionspartner „erstaunt“ zu Wort: „Erneuerbare Energieträger sind der Motor für unsere Wirtschaft. Regional und nachhaltig erzeugter Strom ist ein zentraler Standortfaktor. Wir müssen daher alle Instrumente ausschöpfen, um die Energieversorgung für heimische Unternehmen sicherzustellen.“ Die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten sei ein wichtiger Hebel, den das Land nicht ungenutzt lassen dürfe: „Dazu sind wir nicht nur aufgrund der RED-III-Richtlinie der EU verpflichtet, es ist vor allem eine wirtschaftliche Notwendigkeit.“

Stefan Hermann steht dem Koalitionspartner bei der Windkraft zu sehr auf der Bremse © APA / Erwin Scheriau

Die Rede ist von der Neuauflage des Sachprogramms Windenergie, das auf den steirischen Bergen Platz für bis zu 150 zusätzliche Windräder reservieren soll ( wir berichteten ). Laut dem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) des Bundes muss die Steiermark die installierte Windkraftkapazität bis 2030 annähernd verdoppeln und bis 2035 noch weiter steigern.

Die Beschleunigungsgebiete sollen den Genehmigungsverfahren für die Windräder einen Turbo verpassen. Die rechtliche Basis dafür liefert die RED-III-Verordnung der EU, die alle Mitgliedstaaten zur Einrichtung solcher Gebiete verpflichtet. Die Idee dahinter: Jedes Beschleunigungsgebiet wird vorab per Strategischer Umweltprüfung auf Eignung und Naturverträglichkeit geprüft. Im Gegenzug entfallen für die konkreten Projekte innerhalb der Zonen dann zeitraubende Umwelt- oder Naturverträglichkeitsprüfungen zugunsten einfacherer, kürzerer Verfahren.

Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer erhöht den Druck auf den Koalitionspartner © Klz / Stefan Pajman

Hermann will da allerdings nicht mitziehen. Bei Windenergieanlagen habe sich das System aus Vorrangzonen des Sachprogramms und einzelnen UVP-Verfahren bewährt, begründet man im Büro des Landesrates. Die Umweltauswirkungen der Projekte auf Mensch und Natur würden so am besten geprüft. Zudem sei nicht anzunehmen, dass Beschleunigungsgebiete für die steirischen Windparks tatsächlich „eine signifikante Beschleunigung der Projektumsetzung“ mit sich bringen.

Ehrenhöfer sieht es kritisch, dass beim steirischen Windkraftausbau alles bleiben soll wie gehabt: „Dieses Gesetz definiert für jedes Bundesland ein klares Ausbauziel für die Erneuerbaren – und wir werden unser Ziel nur dann erreichen, wenn wir alle Instrumente nutzen, die uns das Gesetz bietet. Je schneller wir Projekte umsetzen, umso früher stärken wir die regionale Wirtschaft und sichern Wertschöpfung sowie Arbeitsplätze in der Steiermark.“ Ehrenhöfer appelliert an Landesrat Hermann, „dass er entsprechende Beschleunigungsgebiete im Zuge des Sachprogramms berücksichtigt“.