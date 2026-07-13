Die steirische Landesregierung hat den neuen Plan für den Ausbau der Windkraft, der die Schaffung von bis zu 150 neuen Windrädern vorsieht, noch nicht beschlossen. Laut dem Büro von Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) gibt es in der Koalition noch Gesprächsbedarf, da zur Thematik unter anderem mehr als 700 Stellungnahmen eingegangen sind.



Obwohl die Steiermark ihre Windkraft bis 2030 stark ausbauen muss, will das Land keine sogenannten Beschleunigungsgebiete einführen. Damit könnten Genehmigungen schneller abgeschlossen werden. Die Energiebranche kritisiert diese Entscheidung. Bei großen Photovoltaik-Anlagen geht das Land einen anderen Weg: 29 bestehende Zonen und drei weitere Standorte sollen schnellere Verfahren bekommen. Sieben besonders sensible Gebiete bleiben davon ausgenommen.

„Stehen die nächsten 100 Jahre in der Gegend herum“

Im Forum der Kleinen Zeitung sorgt das Vorgehen der Landesregierung für unterschiedliche Reaktionen. „Gut so“, urteilt etwa „Morpheus17“, denn: „Schnellverfahren dienen nur dazu, den Bürgern Rechte zu nehmen.“ Darauf bemüht „Links_Rechts_gült_net“ eine Volksweisheit: „Vom Hudeln kommen die Kinder.“ Gewissenhafte Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) seien jedenfalls sinnvoll, da die Errichtung von Windparks langfristige Auswirkungen hat. Und: „Dass die Stromerzeuger am Gas stehen, ist klar – money makes the world go round!“

Verständnis für die steirische Landesregierung lässt sich auch aus dem Kommentar von „steinmhe“ herauslesen, wonach zuerst die Bundesregierung in der Pflicht stehe: „Man macht es sich von Regierungsseite sehr leicht und lässt die Bundesländer machen. Mir fehlt hier ein Gesamtkonzept und damit eine Abschätzung, was der Strom aus den Windrädern den Konsumenten im Endeffekt kostet.“

Als absoluter Windkraft-Gegner deklariert sich schließlich „Stainzer1“, da das Vertrauen auf Energie aus Photovoltaikanlagen und Windparks Europa als Industriestandort zugrunde richten würde. Seine Überzeugung: „Wo kaum ein Wind weht, rentieren sich keine Windräder – da kann man fördern, so viel man will! Es ist und bleibt Unsinn!“

„Ist ja viel besser, wir setzen auf Öl und Gas“

Einen anderen Standpunkt nimmt „Steira1111“ ein und ortet falsche Prioritätensetzung bei der Partei des Landeshauptmanns: „Der Systempartei FPÖ ist es wichtiger, die wirklich relevanten Themen für die Steiermark zu erledigen wie z. B. Landeshymne, IG 100er …“ Ebendiesen sarkastischen Tonfall übernimmt auch „thesun“: „(Es) ist ja viel besser, wir setzen auf Öl und Gas, die sind ja absolut preisstabil und deren Nutzung hat keinerlei Konsequenzen.“

Abgesehen vom Faktor Klimaschutz gebe es, so „thesun“ weiter, finanzielle Argumente für die Errichtung von Windparks: „Strom ist in den Ländern billiger, die ihn nachhaltig produzieren.“ Worauf „isogs“ auf den Windkraftausbau im östlichen Nachbarbundesland verweist: „Aber wenn die Energie teurer wird, sind dann alle anderen schuld. Man glaubt, diese Personen (Anm.: die steirische Landesregierung) waren noch nie im Burgenland.“

Keine Freude mit den aufwendigen Genehmigungsverfahren in der Steiermark hat „markroger“: „Hauptsache, die Bürokratie wiehert. Eine UVP ist doch nichts anderes als eine Bürokratie, die den Fortschritt, was immer das auch sein soll, auf Jahre hinaus verzögert.“ Auf diese Weise gerate Österreich gegenüber anderen Staaten in Rückstand: „Hoffentlich kommen wir in keinen Wirbel, der uns nach unten zieht.“