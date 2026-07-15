Der Traumurlaub auf der Yacht, ein Wellnesswochenende in der Steiermark oder eine Hochzeit in Italien. Die Gründe, ohne Hund zu verreisen, sind vielfältig. Oft helfen Familie, Freund oder Nachbarinnen und Nachbarn aus. Wer darauf nicht zurückgreifen kann oder will, muss früh klären, wo das Tier gut aufgehoben ist. Viele Plätze in der Region sind lange im Voraus vergeben.

Bei Lisas Pfötchenbande in Treffen lebt der Gasthund mitten in der Familie. Lisa Aufegger nimmt normalerweise nur einen fremden Vierbeiner auf, der mit ihrer Hündin Paula zusammenlebt und bei Spaziergängen oder auf der Couch dabei ist. Seit 2023 bietet sie Tagesbetreuung, Gassi-Service und Urlaubsunterbringung an. Bis Mitte Oktober ist ihr Terminkalender voll. Vor dem Aufenthalt steht ein Kennenlernen an, denn auch Hündin Paula müsse sich wohlfühlen. Das Wochenende kostet 100 Euro.

Wenige Plätze, frühe Buchungen

Sabine Pobisch setzt mit „Fit4Move“ in Rosenbach auf kleine Gruppen. Höchstens vier Hunde werden aufgenommen. Spaziergänge und Sozialkontakte wechseln sich mit Ruhephasen ab. Das gewohnte Futter sollen die Besitzerinnen und Besitzer mitbringen. „Wir sind sehr gut gebucht, wie jedes Jahr. Wir haben viele Stammkunden“, sagt Pobisch.

Mehr Raum bietet „Only for Dogs“ in Görtschach. Christa Valentin betreibt die Pension seit zwölf Jahren, seit Juli unterstützt sie ihr Mann Thomas. Auf knapp einem Hektar können bis zu 15 Hunde untergebracht werden, meist sind es acht bis zwölf gleichzeitig. Die durchschnittliche Verweildauer liegt zwischen sieben und zehn Tagen. „Ich denke, dass viele einen kürzeren Urlaub machen und dafür öfter wegfahren“, sagt Valentin. Sie bemerkt neben den Stammkunden die bereits im Jänner buchen auch immer öfter kurzfristige Anfragen von Hundehalterinnen und Hundehalter, deren Vierbeiner noch nie da waren. Vor der Buchung ist nach Möglichkeit ein kostenloses Kennenlernen vorgesehen. Der Tag beginnt um fünf Uhr und endet gegen 21 Uhr. Der erste Hund kostet 30 Euro pro Tag samt Nacht, jeder weitere aus demselben Haushalt 25 Euro.

Im Tierheim Villach gibt es noch Plätze frei

Im Tierheim Villach in der Pogöriacher Straße können das ganze Jahr über Hunde und Katzen für die Zeit des Urlaubs abgegeben werden. Hier gibt es aktuell auch noch Kapazitäten. „Die Tiere bleiben meist vier bis fünf Tage bei uns“, heißt es aus dem Tierheim. 35 Euro sind die Kosten pro Tag bei einem Hund, 30 Euro kostet die Betreuung einer Katze. „Voraussetzung ist, dass die Katzen und Hunde geimpft sind, nur dann können wir die Tiere auch aufnehmen.“

Tierheim Villach Tierschutzverein © Helmuth Weichselbraun

Neben Hund und Katze kommt es im Tierheim auch vor, dass Kaninchen und Vögel zur Betreuung abgegeben werden. Das Angebot enthält artgerechte Haltung, Rücksicht auf spezielle Diäten und besondere Rücksichtnahme bei ängstlichen Tieren. „Da die Tiere das Gelände und die Mitarbeiter bereits kennen und diese speziell geschult sind, ist es die perfekte Lösung für die „Sommerfrischler‘.“