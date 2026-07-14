Schöne Ideen entstehen oft in den unerwartetsten Momenten. Bei Alfred Krainer war dies an einem kalten Abend auf einem Weihnachtsmarkt auf der Burg Hochosterwitz der Fall. Dort kam ihm gemeinsam mit zwei Mitstreitern der Einfall, den Handel mit dem Kunsthandwerk in der Region zu beleben.

Kurze Zeit später, vor genau zehn Jahren, war „Kunst und Werk“ geboren – und über die Jahre ist man auch ordentlich gewachsen. Der Verein besteht heute aus einem Zusammenschluss von insgesamt 19 Gewerbebetrieben aus St. Veit, aber auch weit darüber hinaus. „Unsere Mitglieder kommen auch aus Villach oder Völkermarkt“, weiß der 66-Jährige. Das Geschäftslokal von „Kunst und Werk“ befindet sich am Hauptplatz 27 in der Herzogstadt.

Im Geschäft lässt sich so einiges finden © KLZ / Andreas Hoi

Das vergangene Jahrzehnt beschreibt das Gründungsmitglied zwar als schön, aber auch als mitunter herausfordernd. „Hart ist es immer“, betont Krainer. „Aber speziell in den vergangenen beiden Jahren haben wir gemerkt, dass die Leute weniger Geld haben.“ Für Urlaub, Restaurants und Co. sei immer noch Geld da, aber „für uns ist nicht mehr viel übrig“. Dennoch: Jedem Mitglied mache die Arbeit Spaß. „Wir sprechen hier von einer großen Leidenschaft, die wir alle teilen“, sagt Krainer. Außerdem sei ein kleiner Aufwärtstrend zu bemerken. „In diesem Jahr läuft es eigentlich ganz gut.“

Große Auswahl

Die Bandbreite an Produkten, die man im liebevoll eingerichteten Geschäft findet, ist riesig. Krainer selbst ist Drechslermeister. „Ich mache zum Beispiel Pfeffermühlen, Vasen, Füllfedern, Kugelschreiber, aber noch vieles mehr“, erzählt er stolz. Außerdem gibt es gestrickte Socken, Decken, Kinderaccessoires und -spielzeug, Keramik, verschiedene Messer, Schmuck, Skulpturen aus den verschiedensten Materialien sowie auch Genussprodukte wie unter anderem Olivenöle. „Man findet bei uns eigentlich alles“, sagt der Obmann mit einem Lächeln.

Die Werke von Krainer © KLZ / Andreas Hoi

Das Zehn-Jahr-Jubiläum begeht man mit einem kleinen, aber feinen Fest am Samstag, dem 18. Juli, um 10 Uhr vor dem Geschäft am Hauptplatz. „Wir werden einiges vorführen“, meint Krainer, ohne zu viel zu verraten. Für Kinder ist beispielsweise ein Workshop mit Ton geplant, eine Weinverkostung steht auch am Programm. Musikalisch unterhalten wird man von der Live-Band „Purple Pulse“.