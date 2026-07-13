Mit einem Pilot-Übungstag in Althofen erweitert die Landesfeuerwehrschule (LFS) Kärnten ihr Angebot im Land – es soll der Auftakt für mehr sein: „Es ist komplett neu, dass wir zu den Feuerwehren hinausgehen und spezielle Trainings oder Fortbildungen vor Ort unterstützen. Als richtiges System ist das österreichweit bisher neu“, erklärt Klaus Tschabuschnig, Leiter der Landesfeuerwehrschule.

„Diese Vernetzung macht Sinn“

Der Anlass für die Auftaktaktion am Samstag in Althofen war die zeitnahe Erstausstattung von fünf umliegenden Feuerwehren mit hydraulischen Rettungsgeräten. Tschabuschnig: „Da konnten wir sie vor Ort für Schulung und Training zusammenholen, diese Vernetzung macht einfach Sinn.“

Mehr als 50 Feuerwehrleute aus Althofen und Umgebung nahmen am Training teil © Lfs Kärnten

Im Mittelpunkt stand ein gemeinsames Training für technische Einsätze nach Verkehrsunfällen – Situationen, in denen eingeklemmte Personen gerettet werden müssen und jeder Handgriff sitzen muss. Mehr als 50 Feuerwehrmitglieder nahmen an der Übung teil, die gemeinsam mit der Feuerwehr Althofen und dem Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan organisiert wurde. Ziel war es, den Umgang mit hydraulischen Rettungsgeräten zu vertiefen und die Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren im Einsatz zu trainieren.

Vom Pilot-Projekt zum neuen System

Sogenannte Sonderprojekte, wie jenes in Althofen, soll es künftig immer öfter geben. Hintergrund sind steigende Anforderungen im Feuerwehrdienst. Die Landesfeuerwehrschule versteht sich daher nicht nur als Aus- und Fortbildungseinrichtung, sondern auch als Dienstleister für die Kärntner Feuerwehren. „Wir wollten das Fortbildungsthema generell adressieren, weil sich die Einsatzspektren verändern. Bedarfsorientiert und maßgeschneidert wird es mit diesem System bereits im Spätherbst weitergehen“, erklärt der LFS-Leiter.

Klaus Tschabuschnig: „Wir wollten das Fortbildungsthema generell adressieren, weil sich die Einsatzspektren verändern.“ © Weichselbraun Helmuth

Zusätzlich werde man für die Fortbildung von Führungskräften etwa einmal pro Jahr hinaus in die Bezirke gehen. Erkenntnisse aus der Praxis sollen gleichzeitig in die Weiterentwicklung des Ausbildungsangebots der Landesfeuerwehrschule einfließen.

Überwiegend werde die Ausbildung für Kärntner Feuerwehrleute aber weiterhin in der Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt stattfinden. „Wir haben hier ganz andere Möglichkeiten auf unserem Ausbildungsareal, vieles lässt sich einfach nicht nach draußen verlagern“, sagt Tschabuschnig.