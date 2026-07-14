„Das Pilates-Angebot in Kärnten ist sehr überschaubar, vor allem bei uns sieht es mau aus“, betont Chiara Schlintl aus Straßburg im Gurktal. Die 25-Jährige möchte das ändern und bietet seit Kurzem Pilateskurse im Beachclub im Stiftsbad am Längsee an. Dabei handelt es sich um ein Ganzkörpertraining mit Fokus auf die Körpermitte.

Die Liebe für diese Aktivität entstand in der Bundeshauptstadt. „Während meines Studiums in Wien habe ich begonnen, Pilateskurse zu besuchen. Ganz reichte mir das jedoch nicht“, sagt Schlintl mit einem Lächeln. „Ich wollte dann auch die Ausbildung angehen, um mein Können zu verbessern.“ Im Zuge der Ausbildung habe die Straßburgerin „mehr und mehr Spaß“ an dem Training gefunden.

„Bin überwältigt“

Dass das Pilates-Angebot in Mittelkärnten ausbaufähig ist, zeigt unter anderem das rege Interesse an ihren Kursen am See. „Ich bin überwältigt, wie gut die Sessions angenommen werden“, zeigt sich die 25-Jährige mehr als nur zufrieden. Etwa 30 Teilnehmerinnen – und auch ein Teilnehmer – kamen bisher im Schnitt zu den Einheiten. „Es kommen so viele Leute und das Schönste ist, zu sehen, dass sie wiederkommen und neue Leute mitbringen.“

Während der Kurse sei es Schlintl, die aus Wien wieder nach Straßburg zurückgekehrt ist, wichtig, „alles so zu erklären, dass jede und jeder mitmachen kann“. Man könne immer wieder Pausen machen und jede Übung im eigenen Tempo absolvieren.

Bei Einheiten am Längsee soll es übrigens nicht bleiben: Ab August wird es auch Kurse im Gemeindepark Straßburg geben. „Dann bin ich dienstags und donnerstags um 18 Uhr am See und mittwochs um 19 Uhr im Gemeindepark in Straßburg.“ Am 16. August ist vormittags zudem ein Event im Beachclub geplant. Bei „Pilates and Beats“ wird ein Live-DJ anwesend sein, im Anschluss gibt es einen gemeinsamen Brunch.

Eine Anmeldung für die regulären Kurse ist nicht nötig, aktuell bittet Schlintl lediglich um eine freiwillige Spende bei der Teilnahme. „Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass es so gut angenommen wird. Aktuell ist es besser so, ich werde das bis auf Weiteres so belassen“, meint die Straßburgerin. Mitzubringen ist lediglich eine eigene Matte.