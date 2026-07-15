Schon als Kind war Anja Feichter vom Betrieb in der Apotheke fasziniert. Die weißen Kittel, die Atmosphäre, der Traubenzucker, den sie immer bekam. Zuhause spielte sie mit Kittel und Kassa den Apothekenalltag nach, nicht ahnend, dass es ihr Beruf werden wird. Nun gewann die 23-jährige Wernbergerin den Kärntner Landeslehrlingswettbewerb für pharmazeutisch-kaufmännische Assistentinnen und Assistenten (PKA).

Beim Bewerb am vergangenen Donnerstag, 9. Juli, in St. Veit mussten die Lehrlinge Laborarbeit, Warenpräsentation und Verkaufsgespräch bewältigen. Feichter, die seit 2023 in der Oberen Apotheke in Villach ausgebildet wird, lag besonders die Präsentation. Im Labor stellte sie eine Salbe mit Hanfwirkstoff her.

Die Produktpräsentation fiel der 23-Jährigen besonders leicht. Verkaufserfahrung sammelte sie bei ihrer Lehrstelle in der Oberen Apotheke © KK/Privat

Aufregung und Freude waren groß

„Die Aufregung vor dem Wettbewerb war fast schlimmer als jene vor meiner bevorstehenden Lehrabschlussprüfung“, sagt sie. Das Ergebnis wurde erst bei der Abschlussfeier bekannt gegeben. Nach der Zeugnisverleihung der Abschlussklassen folgte die Siegerehrung. Obere-Apotheke-Geschäftsführer Klaus Schirmer würdigt ihren Einsatz. „Dieser Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit, Leidenschaft und Teamgeist. Sie hat sich die Auszeichnung richtig verdient.“

Dankbar und voller Pläne

Vor der Lehre besuchte Feichter eine HTL mit Schwerpunkt Biomedizin, fand aber erst in der Apotheke ihren Platz. Sie schätzt die Weiterbildungsmöglichkeiten im Betrieb. „Wie wir ausgebildet werden und wie sehr das Team zusammenhält, kann ich kaum in Worte fassen. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Am Mittwoch, 22. Juli, wartet die Lehrabschlussprüfung, im Oktober vertritt sie Kärnten beim Bundeswettbewerb. Beruflich möchte sie in den Außendienst des Vertriebs wechseln. Ein Work-and-Travel-Jahr in Portugal steht im Raum, zunächst geht es nach der LAP aber nach Kroatien.