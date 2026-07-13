Schon vor dem Gerichtssaal bricht die Ungarin in Tränen aus und wird von ihrem Freund zärtlich getröstet. Erscheinen musste sie am Straflandesgericht Graz, weil sie genau diesem Freund im Juni im Streit gedroht haben soll: „Wenn du nicht stehen bleibst, werfe ich den Stein nach dir“, was im Original, auf Ungarisch, temperamentvoller klingt. „Heute stirbst du!“, wird aber auch dort deutlich die Grenze zum Strafrecht überschreiten. Schließlich habe sie auch noch sein Handy auf den Boden geworfen.

Zur Polizei, die einschritt, um die „Liebenden“ zu trennen, sagte sie weinend, er habe sie mit dem Tod bedroht und ihr auf den Mund geschlagen – nur um am nächsten Tag „richtigzustellen“, dass sie das nur erfunden habe. „Er wollte in seine eigene Wohnung heimfahren, ich war eifersüchtig“, erklärt sie Richter Erik Nauta. Einen Schlag habe sie abbekommen, aber „aus Versehen“, als sie ihm in die Geschlechtsteile schlug.

Zweifel am Ablauf der Auseinandersetzung

Der Richter ist skeptisch. Die Platzwunde an ihrer Lippe sieht auf dem Beweisfoto „typisch nach einem Faustschlag“ aus. Die Rötung an der Schläfe auch. Sie hatte auch Hämatome am Brustkorb und Schürfwunden an den Beinen, als ob sie über den Boden geschleift worden wäre. Aber sie bleibt dabei, er ist unschuldig.

„Tja, das ist halt so“, sagt der Richter. „Lieben Sie ihn?“ – „Ja, ich liebe ihn.“ – „Nicht immer, aber meistens?“ Da lacht sie.

Es bleibt dabei, weil er als Zeuge auch routiniert seine Aussage vom Polizeiprotokoll wiederholt. „Ich kann nur sagen, es war keine Absicht“, sagt er zu ihren Verletzungen. – „Jetzt geht‘s wieder gut?“, fragt Richter Nauta. – „Ja, sehr gut. Es war nur dieser Augenblick der Eifersucht. Sie ist ein guter Mensch.“

Urteil

Vielleicht zu gut. An ihr bleiben gleich fünf Vergehen hängen: Nötigung, Sachbeschädigung, gefährliche Drohung, falsche Beweisaussage und Verleumdung. Das könnte man auch strenger bestrafen als mit fünf Monaten Haft, die für eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen wird. „Einverstanden“, sagt sie und verzichtet auf Rechtsmittel.