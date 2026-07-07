Es gibt Menschen, die es freuen wird, dass in den folgenden Zeilen nicht gegendert wird. Der Grund dafür ist aber ein bedrückender: Es geht um Männer als Gewalttäter. In 90 Prozent der angezeigten Fälle geht häusliche Gewalt von Männern aus. Wenn man die Dunkelziffer mitdenkt, wird sich dieser Prozentsatz wohl auf 99 erhöhen. Da sind Frauen nicht mitgemeint, sie - und ihre Kinder - sind die Opfer.

Ihm ist die Hand ausgerutscht. Er sagte: Es kommt nie wieder vor. Er ist sonst so ein liebevoller Vater. All diese Ausreden kennt man. Und man darf sie nicht mehr gelten lassen. Nicht im Freundeskreis, nicht in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft. Schicken Sie diese Menschen zur Therapie – wenn sie selbst nicht einsichtsfähig sind.

Und falls kein anderes Argument zählt, dann das finanzielle. Eine Therapiestunde kostet für Selberzahler in Kärnten zwischen 100 und 150 Euro. Die vorgesehene Strafe liegt bei bis zu 2500 Euro, für Wiederholungstäter bei 5000 Euro. Selbst nach zehn Stunden, die hoffentlich helfen, geht sich diese Rechnung noch aus. Professionell an seinen Aggressionen zu arbeiten ist also nicht nur nachhaltiger, sondern auch billiger.