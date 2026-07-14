Tag 30 dieser Weltmeisterschaft liefert einen echten Leckerbissen ins Haus. Frankreichs elf Haubenköche treffen auf den amtierenden Europameister Spanien. Chef de la cuisine Didier Deschamps hat bisher sämtliche Gegner in der K.o.-Runde vernascht. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Bei dieser Weltmeisterschaft scheint die französische Nationalmannschaft noch offensiver ausgerichtet zu sein. Mit den vier offensiven Raketen hat man das Beste aus dem europäischen Fußball im Talon, gleichzeitig rührt man in der Defensive Beton an. Upamecano & Co. kassierten in den entscheidenden Spielen noch keinen Gegentreffer und ließen den Rivalen nicht einmal eine Halbchance zu.

Beeindruckend, aber ganz ehrlich: Sind die Franzosen bis auf das Auftaktspiel gegen Senegal bei dieser WM einmal so richtig getestet worden? Zeugnisvergabe ist ja erst am kommenden Sonntag nach dem Finale.

Achtung … bei Spanien haben sich die Les Bleus schon vor zwei Jahren inklusive Führung einmal die Finger verbrannt. Luis de la Fuentes Erfolgszutaten kennen wir: Ballbesitz, Positionsdisziplin und aggressives Pressing. Ein Mix, der es für jeden Gegner schwer macht, überhaupt in gefährliche Abschlusspositionen zu kommen. Keine der verbliebenen Mannschaften hält den Ball so effektiv vom eigenen Tor fern wie Spanien. Und irgendwann klingelt es dann vorne, da man den Gegner mit Fortdauer des Spiels müde macht und eine kleine Unachtsamkeit gnadenlos ausnützt.

Für mich treffen heute die zwei besten Mannschaften der Welt aufeinander. Mit unterschiedlichen Stärken, unterschiedlichem Spielansatz und dann doch einer ähnlichen Dominanz in allen bisher gesehenen Spielen. Ratatouille oder Paella ist Geschmackssache. Ich sehe den mediterranen Gemüseeintopf aus der Provence in der leichten Favoritenrolle. Der französische Induktionsherd nimmt schnell Fahrt auf, wenn es sein muss. Und Kylian Mbappé geht derzeit als Leader vorzüglich mit der nötigen Demut voran. Bon Appétit.