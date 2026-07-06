Es ist also die iberische Halbinsel, die den Aufstieg ins Viertelfinale dieser WM unter sich ausmacht. Die beiden Länder halten jedoch wenig von einer schnellen „Schere, Stein, Papier“-Entscheidung, wenn es um das Weiterkommen geht. Das prestigeträchtige Kräftemessen um die iberische Vorherrschaft auf dem grünen Rasen ging in der jüngsten Vergangenheit nach regulärer Spielzeit oft unentschieden aus. Der Tipp, auf eine Verlängerung zu setzen, wäre keine Überraschung für mich. Der Blick in die Glaskugel sagt eine sehr enge Partie voraus, mit etwas mehr Aufwind für Spaniens Kapitän Rodri und seine Besatzung. Beim überzeugenden 3:0 gegen Österreich spielte Spanien tatsächlich wieder wie Spanien. Der Ball lief – und der Gegner phasenweise hinterher. Und in der Verteidigung? Staubtrocken – noch kein einziges Mal musste Torhüter Unai Simón bei dieser Endrunde hinter sich greifen. Sein Kasten blieb bisher nicht nur sauber, sondern rein.

Fein gestriegelt wird der portugiesische Übungsleiter Roberto Martínez wieder an der Seitenlinie stehen. Sein erster Anzug einer goldenen Fußballgeneration sitzt. Die Achse mit Ruben Diaz, der die nötige Ruhe und Übersicht in der defensiven Zentrale hat, über das Mittelfeld-Prunkstück mit den Champions-League-Siegern Vitinha und Neves bis hin zur bekanntesten Nummer 7 der Welt, Cristiano Ronaldo, kann sich sehen lassen. Portugal lebt von unglaublichem Zusammenhalt und einer tiefen spirituellen Verbindung. Der tragische Verlust von Mitspieler Diogo Jota vor einem Jahr schweißte das Team noch näher zusammen. Nach dem denkwürdigen und hochemotionalen Aufstieg gegen Kroatien hielt Cristiano Ronaldo gemeinsam mit der gesamten Mannschaft Jotas Nummer 21 zum Gedenken an den Jahrestag in den Himmel; er ist noch immer Teil des Teams. Es war ein schöner und geschätzter Moment, der unterstrich, dass Fußball letztlich ein Spiel ist – und das Leben oft nur ein kurzer Moment. Die Welt und das Leben gehen immer weiter, mit all ihren Aufgaben und täglichen sowie taktischen Herausforderungen. Fix ist: Am 4-2-3-1 Portugals wird sich auch heute nichts ändern – und auf der Bank wartet „Super-Sub“ Gonçalo Ramos, der zuletzt per Kopf zum Sieg traf. Und dieses Spiel wird zweifellos im Kopf entschieden.