Rudern ist in Brasilien kein allzu populärer Volkssport, denn für die 220 Millionen Einwohner ist Fußball die Religion. Unser einstiger Athletiktrainer („Conditioning Coach“) im Nationalteam, Roger Spry, war aber von den schwungvollen Bewegungsmustern der Südamerikaner angetan und implementierte den rhythmischen Capoeira ins tägliche Aufwärmprogramm. Laut seiner Sichtweise haben die Brasilianer den Samba im Blut, sie tanzen auf dem Spielfeld. Die Deutschen hätten den Marsch und machen alles sehr geradlinig, und wir Österreicher hätten ja den edlen Walzer, aber wir bringen ihn noch nicht ganz aufs Spielfeld.

Er lag damals mit seiner These nicht ganz daneben. Sogar vor den Spielen klatschen wir im brasilianischen Takt, um die Hüften zu lockern. Damals zeigte sich das traditionsbewusste Publikum erstaunt, der eine oder andere fragte, ob wir nun tatsächlich einen Vogel hätten. Zum Höhenflug setzen heute sechs Millionen Norweger zusammen mit Erling Haaland ins Ruderboot. Die Skandinavier konterkarieren die These des Austropop-Klassikers „Motorboot“: Denn „Ruadern tua i nur zur Not“ kommt für eines der formstärksten Teams der Welt nicht infrage.

Der Wandel im norwegischen Fußball begann mit dem Start der „National Team School“ vor rund 15 Jahren. Werte wie Teamgeist, Kultur und gemeinschaftliche Entwicklung stehen im Vordergrund und führen die besten Jungen und Mädchen des Landes im Alter zwischen 12 und 16 Jahren mit einem klar strukturierten Weg in die Nachwuchs-Nationalmannschaften. Der norwegische Offensivfußball ist eine wahre Revolution. 37 Tore in der Qualifikation zur WM, 10 Tore im laufenden Turnier – und es sollten noch mehr werden, geht es nach dem Geschmack von Ståle Solbakken. Im heutigen Abendspiel liegt viel Würze. Brasiliens Rhythmus schien gegen Schottland zu stimmen, gegen Japan war die erste Halbzeit eher fade, geschmacklos. Wie so oft hinterfragte man danach die Leistung von Casemiro. Fix ist nix, außer: Norwegen hat Hunger. Viel Hunger. Und ich habe großen Appetit auf dieses Spiel!