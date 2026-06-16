Die Weltmeisterschaft im XXL-Format läuft schon seit knapp einer Woche und es ist noch immer kein rot-weiß-roter Glanz zu sehen. Der große Auftritt lässt auf sich warten und bringt mit Sicherheit einen ganz neuen Geschmack zum familiären Frühstücksbuffet. Am Mittwoch um 6.00 Uhr Früh mitteleuropäischer Sommerzeit werden sämtliche Morgenroutinen von Millionen österreichischen Teamchefs über Bord geworfen. Familiärer Zeitdruck zur morgendlichen Prime-Time könnte manche harmonische Beziehung auf die Probe stellen. Es steht viel auf dem Spiel. Die Vorfreude ist riesig.

Es ist der Atlantik, der uns vom amerikanischen Festland trennt, wo Österreich seit 28 Jahren morgen wieder ein WM-Spiel bestreiten darf. Und das verdient. Eine Euphorie im ganzen Land, ein Team, das sich selbst als Familie bezeichnet, und ein Zusammenhalt, der Berge versetzt. Die Alpenrepublik unter der Regie von Ralf Rangnick aus Baden-Württemberg in der Favoritenrolle gegen Jordanien. Laut meiner persönlichen statistischen Umfrage sehen sich Herr und Frau Österreicher schon vor dem Spiel als sichere Sieger gegen die Mannschaft vom frisch eingebürgerten Starcoach Jamal Sellami.

Die Frage stellt sich nur, in welcher Höhe? Überzogener Hochmut oder doch berechtigtes Selbstvertrauen? Ähnlich wie die „New Kids on the Block“ dürfte es unsere elfköpfige Boyband in der Gruppe J „Step by Step“, also Schritt für Schritt, angehen. Zuerst konsequent die Hausaufgaben gegen einen vermeintlich kleinen Gegner erledigen, um den Kesseldruck nicht unnötig gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien in die Höhe schnellen zu lassen. Das erste Spiel, das erste Tor, der erste Sieg haben eine enorme Bedeutung für ganz Fußball-Österreich und dafür, auf welche Art und Weise die Mannschaft in das Turnier startet. Doch wie will Teamchef Ralf Rangnick den Ausfall von Christoph Baumgartner kompensieren? Wer macht den Zehner in unserem Team? Oder kommt es gar zu einer Systemänderung?

Keine Panik auf der Titanic, sage ich. Mit „Baumi“ fehlt uns der formstärkste Stürmer, aber Tore schießen kann der Rest auch. Zudem machte Ralf Rangnick mit seiner Kundschaft, österreichischer Teamchef zu bleiben, alles richtig. Klarheit und Sicherheit vor den ersten 90 Minuten. Ich werde mich wie gewohnt eineinhalb Stunden vor Spielbeginn ab 4.30 Uhr aufwärmen, kurz vor sechs die Kräfte bündeln und dann den Jungs die Daumen drücken. Aber so richtig.