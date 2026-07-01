Nach der Achterbahnfahrt der Gefühle, einer unglaublichen Dramaturgie in der Nachspielzeit, vielen Gedanken, Analysen und beherzter Selbstkritik steht Österreich nun dort, wo man sich unter Ralf Rangnick realistisch sah: in den Entscheidungsspielen der Weltmeisterschaft. Spaniens „La Furia Roja“ oder auf Deutsch „die Rote Furie“ wartet auf Alaba & Co. Angsteinflößend schon der Spitzname der iberischen Armada, jedoch sind die elf Furien von Luis de la Fuente weder wütend, unberechenbar noch zänkisch, wie der moderne Sprachgebrauch das Wort definiert. Ganz im Gegenteil: Der Kader Spaniens gilt als Titelanwärter, hervorragend ausbalanciert und geprägt von einer klaren Spielweise.

Technisch vom Feinsten, mit sauberer Ballzirkulation, schnellen Spielverlagerungen, über die Grenzen hinaus bekannten Flügelzangen und einem Stürmer, der den Unterschied ausmachen könnte: Oyarzabal sucht selten das Rampenlicht, hinterlässt jedoch regelmäßig entscheidende Spuren, wie beim EM-Finale vor zwei Jahren. Auf Spurensuche begibt sich auch das österreichische Trainer- und Betreuerteam, wie man den amtierenden Europameister aus dem Turnier hebelt und die großen Fußballnationen gleich zusammen im Paket mit Deutschland und Holland über den großen Teich zurück nach Europa schickt.

Wie agieren wir gegen hohen Ballbesitz, Spielkontrolle, außergewöhnliches Talent und Reife in allen Phasen des Spiels? Gegen eine kompakte und disziplinierte Abwehrreihe taten sich die Spanier im Auftaktspiel schwer. Uruguay versuchte, früh und konsequent zu stören und übte hohen Druck auf Spielmacher Rodri aus. Alles taktisches Geplänkel? In der Außenseiterrolle fühlt sich Österreich wohler. Daniel Warmuths „Bist du deppert“-Kommentar könnte heute durch „Estás loco“ ersetzt werden. Denn seit dem legendären Algerien-Match ist Kalajdzic ein Fuchs mit entscheidendem Torriecher.

Hoffentlich ist heute keiner verschnupft, denn jeder muss sein volles Leistungspotenzial abrufen. Im Kollektiv liegt unsere Stärke. Die Intensitätsschrauben wieder anziehen, animalische Energie gegen den Ball – und ab geht die Post. Dann könnten wir von einer wahren Sternstunde am rot-weiß-roten Fußballhimmel träumen. Denn: In Entscheidungsspielen ist alles möglich. Die anderen sind genauso nervös. Viel Glück!