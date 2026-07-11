Die ÖVP Liebenfels hat ihre Spitzenkandidatin für die kommende Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Februar 2027 gefunden. Gemeindeparteiobfrau und Bundesrätin Sandra Lassnig wurde von der Gemeindefraktion einstimmig nominiert.

„Mir ist wichtig, dass wir die Herausforderungen der kommenden Jahre gemeinsam angehen und unsere Gemeinde mit Hausverstand, Verantwortung und Weitblick weiterentwickeln. Politik darf nicht über die Menschen hinweg gemacht werden, sondern muss gemeinsam mit den Menschen gestaltet werden“, betont Lassnig.

Lassnig engagiert sich seit einigen Jahren auf kommunaler, regionaler und bundespolitischer Ebene. „Als Gemeindeparteiobfrau, Mitglied des Gemeindevorstandes und Bundesrätin kennt sie die Herausforderungen ebenso wie die Chancen der Gemeinde und steht in engem Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern“, heißt es von der Kärntner Volkspartei.

Inhaltlich setze die Bürgermeisterkandidatin auf eine Politik, die sich „konsequent an den Bedürfnissen der Menschen orientiert“. Im Mittelpunkt stehen eine starke kommunale und digitale Infrastruktur, hohe Lebensqualität, gute Rahmenbedingungen für Familien, Unternehmen und Vereine sowie eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde.