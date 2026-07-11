Jeweils die besten vier Herren- und Damenteams der Stocksport-Staatsliga ermitteln am 11. und 12. Juli in Eberstein ihren Meister. Am Samstag, 11. Juli, erfolgt der Start mit den Halbfinali, am Sonntag, 12. Juli, werden die Finalspiele ausgetragen. Hier können sie die Entscheidungen live mitverfolgen: