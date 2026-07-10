„Man hat es ja überall gelesen: Es war der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen“, beginnt St. Urbans Bürgermeister Dietmar Rauter (FPÖ) das Gespräch. Dauerhafte Temperaturen über 30 Grad, in der Nacht kühlte es kaum ab, das machte auch dem Kindergarten und den Kindern in der Glantalgemeinde zu schaffen.

„Unser Kindergarten befindet sich quasi im Dachboden, das war heuer ohne eine Klimaanlage nicht mehr zu bewältigen“, erzählt der Gemeindechef. Aus diesem Grund hat man zunächst mobile Klimageräte besorgt, um jetzt durch den Sommer zu kommen. „Das ist okay, es ist aktuell auszuhalten, aber natürlich kann das keine dauerhafte Lösung sein.“

Bürgermeister Rauter © Ingolf Wachs

Fördertopf gibt es bald

Geplant seien eine umfassende Sanierung samt Wärmedämmung sowie die Installation einer fixen Klimaanlage. Das Projekt würde in etwa 50.000 Euro kosten. Positiv ist: „Es gab eigentlich keinen Fördertopf im Land für so etwas, nun wurde beschlossen, dass es einen geben wird“, sagt Rauter. Der Landtagsabgeordnete spricht vom Vier-Millionen-Hitzeschutzpaket, mit dem das Land Kärnten Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen besser auf die immer häufiger vorkommenden Hitzewellen vorbereiten möchte. „Dadurch können solche Vorhaben von Gemeinden mit bis zu 80 Prozent gefördert werden“, erklärt der 53-Jährige. Zurzeit seien Klimaanlagen generell schwer zu bekommen, die Nachfrage sei zu groß.

Einziger Haken: Bis es den Fördertopf wirklich gibt, wird es noch etwas dauern. „Realistisch betrachtet wird es sich in diesem Sommer nicht mehr ausgehen“, meint Rauter. Der Kindergarten in St. Urban verabschiedet sich nicht in eine Sommerpause, sondern hat im Juli und auch noch an 14 Tagen im August geöffnet. „Das haben wir aufgrund der großen Nachfrage so gestaltet.“ Die nächsten Wochen wird man also noch mit den mobilen Klimageräten überstehen müssen. „Jetzt ist es schaffbar, aber natürlich muss eine fixe Klimaanlage her, das ist keine Frage.“

Während der Hitzewelle habe man im Kindergarten den Weg in die Natur gesucht und sich dort an schattigen Plätzchen aufgehalten. Damit habe man die Auswirkungen der heißen Tage etwas abfedern können.