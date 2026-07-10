„Ich freue mich auf die Volksschule in Bodensdorf. Dort treffe ich den Julian und den Elias – Freunde vom Kindergarten“, sagt der achtjährige Georg Seppele, aktuell noch Schüler der Volksschule Steindorf. „Am Anfang hatte ich Angst, die Schule wechseln zu müssen, weil ich auch mit dem Bus fahren muss. Aber von der Nachmittagsbetreuung kenne ich schon die neuen Lehrer“, lacht Marie Denda. Moritz Mende-Scharl freut sich auf den größeren Turnsaal in Bodensdorf, Magdalena Fuchs auf ihre neuen Klassenkameraden Nina, Elias und Leonie.

Für Zehntausende Schüler endet heute das Schuljahr 2025/26, an der Volksschule Steindorf schließt das Schultor mit dem Zeugnistag allerdings für immer. 135 Jahre nach der Eröffnung sausen die 28 Kinder das letzte Mal durch den Turnsaal, ein letztes Fußballspiel am Rasen im Hof, ein letzter Blick auf die Spiele in der Pausenkiste, eine letzte Kräuterernte aus dem Hochbeet. Das Kärntner Schulgesetz will es so: Kleinstschulen sind nicht mehr in Mode.

Direktorin Andrea Struckl © Manfred Schusser

Was mit dem altehrwürdigen Schulgebäude passiert, das im Gemeindeeigentum ist, weiß niemand. Die Schüler wechseln jedenfalls nach Bodensdorf, was den Elternverein auf die Barrikaden getrieben hat. Inzwischen hat man sich damit abgefunden. „Dass Kleinschulen nicht mehr erwünscht sind, ist eine Zeiterscheinung. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen und den Kindern einen positiven Weg zu beschreiben“, sagt Direktorin Andrea Struckl. Das ist gelungen, die Kids freuen sich auf den Herbst und auf den Neuanfang in Bodensdorf.

Eine letzte Leseeinheit wird in der Leseecke noch vor der Zeugnisübergabe erledigt. „Ein spektakulärer Schulausflug“, von Tom Gates. Oder „Echt übel“ aus der Gregs-Tagebuch-Reihe von Jeff Kinney. Die Kleinen haben sich in diesem Jahr toll entwickelt. Michaela Hamers, die die erste und zweite Klasse in Steindorf unterrichtete, wollte am Schulende eigentlich den fleißigsten Leser auszeichnen. „Aber dann waren alle so brav, also haben alle einen kleinen Pokal bekommen“, sagt sie.

Michaela Hamers © Manfred Schusser

Auch ihr steht ein Wechsel bevor - an die Volksschule St. Urban. „Es ist schade, dass wir immer weniger Kleinschulen haben. Wir werden ja sehen, wie lange St. Urban erhalten bleibt.“

Direktorin Struckl ist mit der VS Steindorf nicht die erste Schule abhandengekommen. Seit 29 Jahren ist sie in Steindorf tätig, seit 26 Jahren als Direktorin. Das war sie auch in Tiffen, diese Schule wurde im Vorjahr aufgelassen. Übrig geblieben ist somit für sie nur noch die Schulleiter-Position in Bodensdorf als Bildungsinstitution für 120 Schüler. „Wir haben den Steindorfer Schülern den Türspalt zu Bodensdorf schon im Laufe des Schuljahres geöffnet, sie konnten schnuppern, Kinder und Lehrer kennenlernen und sind auf den Wechsel vorbereitet. Zum Glück fährt auch ein Regionalbus“, sagt sie.

Erfinder und Millionär

Aus dem Schrank in ihrem Steindorfer Büro zieht Struckl ein dickes Fotoalbum mit allen Bildern jener Schüler, die hier in den letzten Jahren ihre Erstkommunion hatten. Dieses Erinnerungsstück geht an die Dorfgemeinschaft. Und dann schreiten die Schüler am Zeugnistag am Fußballplatz vor der Schule noch zu einer letzten Tat: Eine Zeitkapsel wird eingegraben. Darin ist ein Scherenschnitt von jedem Kind enthalten. Schüler erklären mit ihren Texten, was ihnen am Standort besonders gefallen hat und was sie beruflich werden wollen. „Erfinder“, oder „Millionär“, ist auf den Zetteln zu lesen.

Schule schließt, Erfahrungen bleiben

„Vielleicht wird irgendwann irgendjemand diese Zeitkapsel ausgraben und man wird sich wieder an die Schule erinnern“, sagt Struckl und wendet sich ein wenig von den Kindern ab, um eine Träne zu unterdrücken. Dann sagt sie: „Hier haben Kinder nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Sie haben auch erfahren, was Zusammenhalt bedeutet; gelernt, Verantwortung zu übernehmen, Konflikte zu lösen, mutig neue Wege zu gehen und an sich selbst zu glauben - das sind Erfahrungen, die weit über die Zeit in diesem Gebäude hinaus Bestand haben.“