Als sich Stefan Payer (32) und Ingrid Steinkellner (29) im Jahr 2020 zum ersten Mal begegneten, ahnte wohl niemand, dass daraus wenige Jahre später eine Familie und schließlich eine Hochzeit werden würde. Heute tragen beide den gemeinsamen Familiennamen Payer und gehen gemeinsam mit Sohn Felix (2) durchs Leben.

Kennengelernt haben sich die beiden bei der Agrar-Woche in St. Andrä. Nach einem kurzen Gespräch begann Stefan, Ingrid über Facebook zu schreiben. Es folgten gemeinsame Besuche auf Festen, ehe die Corona-Pandemie den Alltag veränderte. Statt romantischer Restaurantbesuche trafen sich die beiden zuhause. „Das spielte ihm in die Karten, denn schick ausführen musste er mich nicht“, blickt Ingrid Steinkellner mit einem Lachen zurück. Trotz Essen zuhause wurden sie noch im selben Jahr ein Paar. Den Heiratsantrag machte Stefan während eines Aufenthalts am Mountain-Resort Feuerberg. Ingrid war damals bereits mit Sohn Felix schwanger. Viele Worte brauchte es nicht – auf die wichtigste aller Fragen folgte ein klares „Ja“. „Aber mit Baby im Bauch ist es schwer nein zu sagen“, sagt Ingrid mit viel Humor. Die standesamtliche Trauung fand bereits am 22. Mai im kleinen Familienkreis in Wolfsberg statt.

Ingrid hat den Nachnamen ihres Mannes angenommen © Philipp Allmaier

Am 13. Juni ging dann die kirchliche Hochzeit in der Pfarrkirche St. Johann über die Bühne, gefeiert wurde mit rund 150 Gästen beim Weberwirt in Prebl. „Die Hochzeit war voll mit Traditionen“, sagt das Ehepaar. So wurden sie auf dem Weg nach Prebl mit einem Traktor und einer Holzbank überrascht, wobei sie die letzten Meter zum Gasthaus dort mitgefahren sind. Hinzu kam das klassische Mautabsperren, Brautstehlen, Brautstraußwerfen oder ein Kranzlpaar und schlussendlich die Brautübergabe mit der Mama um Mitternacht. „Es war einfach ein perfekter Tag.“

Der eigene Biohof

Gemeinsam haben sie viele Pläne für die Zukunft © Philipp Allmaier

Geflittert wird nicht im klassischen Sinn, im November geht es natürlich, wie soll es anders sein, auf den Feuerberg. „Das ist auch irgendwie unser Hobby geworden“, lachen die beiden. Ansonsten gehen sie gemeinsam Wandern oder verbringen viel Zeit mit Familie und Freunden. Neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit – Stefan ist mit „CreaCore Engineering Labs“ selbstständig und Ingrid ist Büroangestellte – verbringen sie die meiste Zeit am Biobauernhof in St. Johann, wo sie auch leben. Dort befindet sich eine Direktvermarktung und ein eigener Biokräutergarten, der mit Ingrids Einzug auf den elterlichen Hof von Stefan einkehrte. Auch die Zukunft sieht alles andere als langweilig aus: Der Biohof soll weiterentwickelt werden, neue Projekte warten bereits. Und vielleicht erfüllt sich Stefan eines Tages auch seinen Traum von einer selbst gebauten Sauna am Hof.