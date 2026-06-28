Das Klippitztörl bot die malerische Kulisse für den Beginn einer steirischen Liebesgeschichte, die am 6. Juni 2026 am Standesamt in Bad St. Leonhard ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. „Dabei war unser erstes Zusammentreffen am Klippitztörl wenig romantisch und wir hatten keine Zeit, die atemberaubende Natur und Landschaft zu genießen“, erinnern sich Natascha Karner (37) und Robert Kainz (58) an ihr erstes Zusammentreffen zurück.

Er war gerade mit den letzten handwerklichen Tätigkeiten zur Fertigstellung eines Ferienhauses beschäftigt und sie hatte mit der Endreinigung desselben Gebäudes begonnen, als sich ihre Blicke zum ersten Mal trafen. Es sollten aber für das gebürtige Steirerpaar weitere vier Jahre bis 2022 vergehen, bis der Funke zwischen der gelernten Schneiderin aus Obdach und dem Tischlermeister aus St. Marein bei Knittelfeld endgültig übersprang.

Sie vermieten ein Chalet

Natascha, die seit der Hochzeit den Doppelnamen Kainz-Karner trägt, betreibt seit zehn Jahren in Bad St. Leonhard eine Reinigungsfirma und hält Schulen, Büros und Ferienhäuser im Lavanttal in Schuss. Robert beweist als selbstständiger Tischler sein handwerkliches Geschick. Die beiden wohnen inzwischen in Bad St. Leonhard. Zusammen vermieten sie auch ein Almchalet am Klippitztörl und in St. Anna am Fuße des Zirbitzkogels.

Die beiden bringen je zwei Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe. Mit rund 20 Gästen ging es nach der standesamtlichen Trauung für das frischvermählte Brautpaar zum Friesacherhof nach Prebl, wo die Hochzeitstafel gedeckt war. Für das gemeinsame Hobby, das Reisen, bleibt aus beruflichen Gründen wenig Zeit. Die Hochzeitsreise soll jedenfalls in die Karibik führen.