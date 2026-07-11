Der erste Bus wird am Sonntag um 6 Uhr früh einfahren: Der Linie 300, kommend vom Hauptbahnhof, wird die Ehre der Premierenfahrt zuteil, vom Steig C geht es dann nach Hartberg. Mit 19 Linien, die von hier aus nach Weiz, Fürstenfeld, St. Stefan im Rosental, Trofaiach oder Fernitz fahren, wird der Platz wieder zum wichtigsten Verkehrsknotenpunkt für den steirischen Regionalverkehr – das nach fast dreieinhalb Jahren, in denen der Platz aufgrund der Bauarbeiten für die Neutorlinie nicht zur Verfügung stand. Im November war dann der Baustart für den 2,3 Millionen Euro teuren Umbau, je zur Hälfte von Land und Stadt finanziert, erfolgt. Mit einer Fertigstellung im Frühjahr ging es sich zwar nicht ganz aus, doch jetzt ist der Platz fertig und einsatzbereit.

Die kurze Verzögerung ist ohnehin nichts gegen die lange Zeit, die seit der Errichtung verstrichen ist: Der alte Busbahnhof stammte aus der Mitte der 1960er-Jahre und wurde seither praktisch unverändert gelassen – wohl auch aufgrund des langen Hin und Hers um die Gestaltung des Andreas-Hofer-Platzes. „Er entspricht weder verkehrstechnisch noch aus Kundensicht den Anforderungen an einen modernen Verkehrsknoten“, sagte Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ) angesichts des Umbaus. Nun – als kurz vor der Graz-Wahl zum Fototermin anlässlich der bevorstehenden Eröffnung geladen wurde – sprach sie von einem „Schmuckstück“. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) nennt die Eröffnung den „krönenden Abschluss des Jahrhundertprojektes Neutorlinie“.

Sieben neue, schräg platzierte Bussteige (C, D, E, F, G, H, I) befinden sich direkt am Platz, ums Eck in der Neutorgasse kann man an den Haltestellen A und B direkt in die Straßenbahnlinien 16 und 17 umsteigen, während die Expresslinie X81 nach Trofaiach auf der anderen Seite, vom Marburger Kai (J – die provisorische Haltestelle bleibt erhalten), aus fährt. Neu sind auch sieben moderne Wartehäuschen, acht digitale Fahrgastinformationsanzeigen und ein Ticketautomat. Für die Barrierefreiheit gibt es taktile Bodenleitsysteme, Noppenfelder und abgesenkte Gehsteigkanten.

Noch nicht ganz fertig sind der TIM-Standort mit vier Fahrzeugen und der 73 Quadratmeter große Wartebereich im Gebäude, der auch über Toilettenanlagen für Fahrgäste wie auch für Buslenkerinnen und Buslenker verfügen wird – dass letztere in den letzten Jahren ohne diese auskommen mussten, sorgte immer wieder für Nöte.

Die zahlreichen provisorischen Haltestellen, etwa beim Marburger Kai (ÖGK), am Rosarium und vor dem Hotel Weitzer, sind damit Vergangenheit. Sie werden schrittweise rückgebaut und die temporären Haltepositionen beim Rosarium nicht mehr bedient.

Warum keine Bäume?

Kritik von Fahrgästen kam schon vor der Eröffnung vor allem an der fehlenden Bepflanzung am Platz: „Viel Beton, keine Grünflächen“, hieß es. Man habe geprüft, Bäume zu pflanzen, heißt es von der Verbundlinie – aufgrund der darunterliegenden Tiefgarage aus den 1960er-Jahren sei dies jedoch am Platz baulich nicht möglich, im Außenbereich gebe es dazu bestehende Leitungen im Untergrund. Daher sind nur punktuelle Begrünungen vorgesehen.

Nächste Baustelle Hauptbahnhof? Bitte warten

Der zweite wichtige Busbahnhof für Regionalbusse in Graz ist der nördliche Teil des Bahnhofsareals. Auch für Fernbusse ist der Hauptbahnhof – neben der Girardigasse, dem Murpark und Webling, die Flixbus als Haltestellen anfährt – der wichtigste Umsteigeknoten. Hier hatte es Anfang 2024 eigentlich schon grünes Licht für eine große Umgestaltung inklusive Bedachung, Begrünung und besseren Fahrradanlagen gegeben, die Gestaltungsplanungen schickte man aber wenige Monate darauf zurück an den Start.

Jetzt heißt es auf Nachfrage der Kleinen Zeitung aus dem Büro von Holzer und in Abstimmung mit den ÖBB, dass eine Entwurfsplanung vorliege, aktuell sei gerade der Endbericht einer dafür notwendigen Verkehrszählung am Knoten Bahnhofsgürtel/Keplerstraße in Arbeit. Eine Umsetzung scheint dennoch in weiter Ferne, denn: „Eine erste Grobkostenschätzung der Gesamtkosten ergibt rund 12 Millionen Euro. Aufgrund der angespannten budgetären Situation aller Vertragspartner, als ÖBB, Land und Stadt, wird aktuell von einer Umsetzung abgesehen“, heißt es. In nächster Zeit soll es aber einen Abstimmungstermin geben, um doch erste Verbesserungen für den städtischen und regionalen Busverkehr zu schaffen – dabei könnte es um die Umgestaltung der „Radinsel“ neben dem Taxistand gehen, wo man eine neue Ausstiegshaltestelle schaffen will. Die durch die Koralmbahn mittlerweile überflüssige ehemalige Intercitybus-Haltestelle vor dem Bahnhofsgebäude wird zu einer Regiobus-Haltestelle.