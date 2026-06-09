Dass die Premierenfahrt als „historisch“ bezeichnet wurde, verwunderte nicht: Immerhin hatte es ein Alzerl gedauert, ehe diese nagelneue Tramlinie via Grazer Neutorgasse in Betrieb gehen konnte – knapp 40 Jahre lang, um genau zu sein, nahmen Planungen wie Polit-Debatten in Anspruch. Und selbst während der Bauphase stieß das Projekt nicht auf uneingeschränkte Liebe, wurde doch zweieinhalb Jahre lang die Geduld von Anrainern, Autolenkern und Unternehmerinnen wie Unternehmern auf die Probe gestellt. Ehe es am 29. November 2025 um 5.11 Uhr so weit war: Die Grazer „Neutorlinie“ ging in Betrieb.

Wie fällt nun die erste Bilanz aus? Wie viele Fahrgäste steigen wahlweise in die Linie 16 oder 17 via Andreas-Hofer-Platz ein? Auf Anfrage der Kleinen Zeitung resümiert Holding-Graz-Vorstand Mark Perz: „Es war ja von Beginn an das Ziel, mit der Neutorlinie die Grazer Innenstadt zu entlasten und zugleich eine nachhaltige Verbesserung des Straßenbahnangebots zu erreichen. Erste Auswertungen zeigen nun eine durchwegs positive Entwicklung.“ So nehmen laut Perz täglich zwischen 6000 und 7000 Fahrgäste den neuen Weg.

Ausweichen wegen Demos

Somit habe sich die Neutorlinie auch als bewusste Alternative bei temporären Sperren der Herrengasse bewährt. Anlassbezogen habe man – je nach Bedarf und Notwendigkeit – durchschnittlich sechs bis sieben Mal pro Monat zwischen den beiden Strecken „unkompliziert hin- und hergewechselt“. Dass zuweilen vor lauter Kundgebungen die Linie 16 ausgerechnet auf die „alte“ Strecke via Herrengasse ausweichen musste, sorgte aber durchaus für Debatten. Hier versucht die zuständige Polizei einen nicht einfachen Spagat zwischen „Versammlungsfreiheit“ als hohes Gut und einem Gespräch mit dem jeweiligen Veranstalter wegen der Streckenführung.

Zeigt sich zufrieden: Holding-Graz-Vorstand Mark Perz © Klz/stefan Pajman

Umfrage

Holding-Vorstand Perz führt bei seiner positiven Bilanz auch eine Umfrage unter Fahrgästen ins Treffen: Demnach sind 88 Prozent der Befragten mit der neuen Linienführung zufrieden, 85 Prozent fühlen sich „gut oder sehr gut informiert“ und immerhin 82 Prozent bewerteten die Betriebszeiten als positiv. Letzteres überrascht, macht sich doch momentan die 17er Bim werktags nur abwechselnd zur Linie 7 auf den Weg – und die 16er gar nur zwischen 19.30 und 24 Uhr sowie samstags und sonntags (wenn der 6er pausiert). Offenbar aber ausreichend als Alternativroute. Dennoch: Perz kündigt an, dass ab dem Adventfahrplan 2026 die Linie 16 „ganztägig über die Neutorgasse geführt werden soll“.

Verbesserungsbedarf

Auch bei einem weiteren Punkt will Perz die Weichen für eine Verbesserung stellen: „Bei der Fahrgastinformation sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen. Das gilt generell und sowohl an den Haltestellen als auch in den Fahrzeugen. Hier werden wir nachlegen.“