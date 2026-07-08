In Oberösterreich und nun in Tirol bangt man vor einem Streichkonzert bei ÖGK-Servicestellen. Von der Gesundheitskasse nur als Konzept abgetan, hat das Thema freilich auch die Steiermark erreicht. Konkrete Pläne liegen ihm nicht vor, sagt Josef Harb (ÖGK-Landesstellenausschuss). Neben der Zentrale in Graz betreibt man 21 Servicestellen in der ganzen Steiermark.

Manche davon haben nur drei oder vier Stunden die Woche geöffnet. Dass man sich diese anschauen will, ist am Hauptsitzt am Josef-Pongratz-Platz in Graz kein Geheimnis. Zumal an diesen Stellen Personal aus anderen Standorten Außendienst macht und eine Schließung keinen Arbeitsplatz gefährden würde.

Servicestellen in dieser Kategorie gibt es in Trofaiach (mittwochs vier Stunden offen), Mariazell (donnerstags für drei Stunden geöffnet) und Kindberg (an Donnerstagen vier Stunden offen). Doch dass es dort zu Einschnitten kommen soll, war auch im Gesundheitsressort (bei Landesrat Karlheinz Kornhäusl, ÖVP) nicht bekannt.