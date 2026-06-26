Erfolge haben viele Väter: Vertreter von ÖGK, Gesundheitsfonds und der Politik strahlten um die Wette, als das Gesundheitszentrum in Mariazell 2016 eröffnet wurde. Es war die erste Einrichtung dieser Art in der Steiermark.

Seither gibt es nur Lob. „Wir wollten eigentlich im Herbst zum zehnten Geburtstag eine Jubiläumsfeier machen, jetzt könnte es eine Abschiedsfeier werden“, sagt Patrick Killmaier ganz offen.

Der Chirurg und Allgemeinmediziner, der die Einrichtung von Beginn an mit Ärztin Magdalena Griessler führt, hat Post bekommen. Bei einer routinemäßigen Überprüfung sind ÖGK und Finanz zur Einschätzung gekommen, dass die Vertretungsärzte in dem Zentrum nicht selbstständig seien, sondern eigentlich angestellt werden müssten.

Täglich geöffnet

Dabei war von Anfang an klar, dass sich das Rad dort nur mithilfe mehrerer ärztlicher Unterstützer dreht. Es gibt nur zwei Kassenstellen, die die Leiter der Einrichtung selbst besetzen. Damit man dennoch sieben Tage die Woche von 9 bis 17 Uhr geöffnet haben kann, hilft rund ein Dutzend Ärzte vertretungsmäßig mit. 150 bis 200 Patienten werden so täglich versorgt, Röntgen inklusive.

Aus Sicht der Prüfer waren diese Vertretungsärzte wohl zu sehr in die Organisation eingebunden und hätten damit in ein Anstellungsverhältnis gehört. „Wir haben die Dienstpläne extra online gestellt, damit die Patienten zu jenen Medizinern gehen können, zu denen sie Vertrauen haben“, entgegnet Killmaier. Nicht weil sie Teil der Organisation waren. Dennoch: Alle Vertretungen wurden als Scheinselbstständige eingestuft, Finanz und ÖGK haben eine Nachforderung von rund 340.000 Euro geschickt. Das sei ein Betrag, der die Einrichtung an den Rand der Existenz bringe.

Der Andrang ist groß: Das Gesundheitszentrum Mariazell versorgt täglich zwischen 150 und 200 Patienten (inklusive jener, die dort Medikamente besorgen) © Pototschnig Franz

60.000 Euro davon betragen alleine die Zinsen. „Wir haben das jetzt vorerst bezahlt, weil wir nicht wollen, dass diese Summe weiter steigt“, sagt Killmaier. Dafür musste ein Kredit aufgenommen werden.

Vertretung nicht einmal während Corona-Erkrankung anerkannt

Gleich für fünf Jahre zurück wurden die Forderungen im Zeitraum von 2019 bis 2024 kumuliert. „Die Vertretung wurde nicht einmal in den Monaten anerkannt, in denen ich mit einer schweren Corona-Infektion selbst auf der Intensivstation gelegen bin“, schüttelt Killmaier den Kopf.

Doch das sei nur ein trauriger Nebenaspekt. Viel schwerer wiegt, dass Einrichtungen ohne die freien Vertretungsärzte keine Mediziner finden würden. Viele würden sich nicht anstellen lassen wollen. „Es wurden ja auch die Abgaben alle korrekt bezahlt“, sagt Killmaier. Im konkreten Fall eben als Selbstständige und nicht als Arbeitnehmer.

Versorgung ohne Freiberufler nicht möglich

So sieht man das auch in anderen Einrichtungen: „Es geht hier nie um finanzielle Vorteile, sondern um die Tatsache, dass das ein Mangelberuf ist und man sonst keine Ärzte bekommt. Ohne sie bricht die Versorgung zusammen“, erklärt Hannes Stickler, der für die Diakonie mehrere Primärversorgungszentren in der Obersteiermark betreut.

Wie löst man dort das Thema? Wenn ein freiberuflicher Arzt zu viel für eine einzige Einrichtung arbeite, suche man etwa das Gespräch. „Eben, weil er dann unter Umständen angestellt werden müsste.“ Das wollen viele nicht. „Das ist ein Dilemma, in dem sich alle Betreiber befinden“, sagt Stickler.

Hannes Stickler von der Diakonie. „Es geht um die Versorgungssicherheit“ © KLZ / Tobias Graf

Das Thema betreffe auch Konsiliarärzte, die oft in Krankenhäusern extern dazugeholt würden. „Im Ärztegesetz gibt es ja ausdrücklich diese Möglichkeit, im Setting mit den Gesundheitszentren greift man diese Freiberufler aber an“, ärgert er sich. Er hofft auf eine gesetzliche Änderung, etwa in Form eines jährlichen Freibetrags von 100.000 Euro.

Düstere Aussichten

Killmaier hat sich nun an einen Anwalt gewandt. Er bekämpft den Bescheid, hofft aber auf eine unbürokratische Lösung. Wenn es die nicht gibt, sieht es schlecht aus. Entweder man sperrt zu. „Ich gehe dann wieder als Chirurg ins Spital.“ Dann bleibt vielleicht eine Kassenstelle zurück.

Die andere Option: Man wird samt und sonders zu einer Wahlarztpraxis, bei der die Behandlungen selbst zu bezahlen sind. Bekanntlich erstattet die ÖGK oft nur einen Teil der Kosten zurück.