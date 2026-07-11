In knapp einem Monat ist die Klagenfurter Innenstadt wieder in den Händen der Stadtrichter. Vom 6. bis 8. August richten diese den traditionellen Altstadtzauber aus – in diesem Jahr feiert dieser sogar seine 30. Auflage. Die Idee, die Jubiläumsausgabe um einen vollen Tag zu verlängern, also am Mittwochabend mit dem Bieranstich das Stadtfest zu starten und auf den Benediktinermarkt auszuweiten, wurde allerdings aufgrund der finanziellen Möglichkeiten bald ad acta gelegt, wie Burggraf Willi Noll der Kleinen Zeitung bestätigt.

Ein zusätzlicher Tag beim Altstadtzauber würde den Stadtrichtern zwischen 30.000 und 35.000 Euro kosten – Geld, das nicht vorhanden ist. Bereits jetzt fließen rund 110.000 Euro des rund 400.000 Euro schweren Budgets an Musiker und Gaukler. 110.000 Euro kommen dabei von der Stadt, die auch mit Sachsubventionen, zum Beispiel mit den vorgeschriebenen Terrorsperren, die Veranstaltung unterstützt und damit auch als Mitveranstalter in Erscheinung tritt. Den Rest bringen die Stadtrichter dank Sponsoren und den Beiträgen der teilnehmenden Gastronomen auf.

Burggraf Willi Noll freut sich auf die Jubiläumsausgabe des Klagenfurter Altstadtzauber © Kk

Damit bleibt – trotz Euphorie seitens der Stadtrichter, die knapp 4000 Arbeitsstunden in das Familienfest stecken, und aufrechtem Beschluss des Stadtsenates – grundsätzlich alles beim Alten. „Wir werden allerdings inhaltlich größer“, erklärt Noll bei einem Blick auf das dreitägige Programm. Am Alten Platz wird eine Chill-Out-Area mit Live-Musik und DJs errichtet. „Der Platz gibt das einfach her, bietet er doch eine Achse zum Landhaushof, wo sich der gesamte Kinderbereich mit dem Schmink- und Bastelteam befindet“, erklärt der Chef der Stadtrichter. Die Bühne, die bis dato am Alten Platz stand, wandert auf den Pfarrplatz, wo dann Freitag und Samstag ab 17 Uhr musikalisch aufgespielt wird. Auf drei weiteren Bühnen (am Neuen Platz, am Heuplatz und am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz) unterhalten Bands wie „Soul Kuch´l“, „Party Krainer“ oder die „Bluesbreakers“. Knapp 150 Musikern bietet der Altstadtzauber eine Bühne.

Eröffnung mit Einzug, KAC präsentiert Mannschaft

Eröffnet wird das Fest mit dem Einzug der Stadtrichter zum Neuen Platz und dem traditionellen Bieranstich. Ab Freitag ist die ganze Altstadt eine Bühne, in den Gassen und auf den Plätzen bringen im Halbstundentakt jeweils sechs verschiedene Kleinkunstüberraschungen die Besucher zum Staunen. Eines der Highlights ist wieder die KAC-Mannschaftspräsentation am Freitag um 19 Uhr auf der Bühne am Neuen Platz. Der Flohmarkt mit rund 500 Standlern und einem eigenen Kinderflohmarkt lockt insgesamt 33 Stunden lang, ab Freitag um 7 Uhr, zur Schnäppchenjagd. Und auch der kulinarische Genuss kommt in diesem Jahr nicht zu kurz, 40 Gastronomen der Stadt werfen wieder Grill und Ofen an.

Laut einer Auswertung der Wirtschaftskammer bringt der Altstadtzauber, der rund 60.000 Besucherinnen und Besucher in die Klagenfurter Innenstadt lockt, eine Wertschöpfung von drei Millionen Euro. Noll setzt heuer seine Hoffnungen auf weitere Gäste aus Graz, die möglicherweise das zauberhafte Stadtfest besuchen und mit der Koralmbahn anreisen. Aus diesem Grund fährt eine Abordnung der Stadtrichter mit Kleinkünstlern am 25. Juli in die steirische Landeshauptstadt, um auch dort die Werbetrommel für den diesjährigen Altstadtzauber zu rühren.