Glück im Unglück für einen Pkw-Lenker am Freitagvormittag in Hartberg. Um 9.23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hartberg zu einem Unfall auf der Ferdinand-Leihstraße zwischen St. Johann in der Haide und Hartberg gerufen. Ein Pkw-Lenker war dabei auf der Brücke in Höhe des Gewerbegebiets Klaffenau auf einen Lkw aufgefahren, mutmaßlich weil er das Stauende nicht rechtzeitig erkannte.

Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt, konnte jedoch von den Rettungskräften des Roten Kreuzes an Ort und Stelle versorgt werden und bedurfte keiner weiteren medizinischen Nachuntersuchung. Der rote Skoda des Fahrers wurde jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen, ausgetretene Betriebsmittel mussten gebunden werden, der Verkehr wurde von Polizei und Feuerwehr umgeleitet. Während der Bergungsarbeiten war die Straße wechselseitig befahrbar. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.