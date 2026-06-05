„Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, sagte Sophie Petschnig noch im April, als sie das Ende ihrer Greißlerei „Kleine Freiheit unverpackt“ in der Radetzkystraße in Klagenfurt verkündete. Als aber Julia Petschnig, Obfrau des Vereins „Together“ und mit Sophie Petschnig nicht verwandt, vom endgültigen Aus der „Kleinen Freiheit“ erfuhr, stand für sie rasch fest: Dieses Projekt darf nicht verschwinden.

„Die Kleine Freiheit ist weit mehr als ein Laden – sie ist ein wichtiger Baustein für eine ökosoziale und gemeinwohlorientierte Zukunft in Klagenfurt“, sagt Julia Petschnig. Nach intensiven Gesprächen steht nun die Zukunft des Projekts fest. Mit dem neu gegründeten Verein „Together Kleine Freiheit“ führen die beiden Petschnigs die Radetzkystraße 1 als „Concept Store“ mit Mittagstisch und vielfältigem Gemeinschaftsangebot weiter.

Julia und Sophie Petschnig (von links) führen den Verein „Together Kleine Freiheit“ © Kleine Freiheit/KK

„Die Arbeit der ,Kleinen Freiheit‘ war von Anfang an von ideellen Werten und Aktivismus geprägt. Solche Projekte entstehen aus Überzeugung, nicht aus Gewinnstreben. Als Einzelunternehmerin stößt man jedoch schnell an bürokratische, finanzielle und zeitliche Grenzen“, erklärt Sophie Petschnig in einer Pressemeldung. Ein Verein mit einer tragenden Gemeinschaft sei daher der logische und nachhaltige nächste Schritt. Er ermögliche es, das Projekt langfristig und stabil weiterzuführen und gleichzeitig Menschen einzubinden, die die Idee aktiv unterstützen möchten. Mitglieder profitieren künftig von besonderen Aktionen, Vergünstigungen und weiteren Vorteilen.

Sommerküche ab 10. Juni

Bereits am 10. Juni startet die Pop-up-Sommerküche. Von Montag bis Donnerstag, jeweils von 10 bis 14 Uhr, gibt es frisch zubereitete Mittagsgerichte, Salate und Bowls sowie Kaffee und Kuchen. Darüber hinaus können Caterings sowie Mittagessen für Büros bestellt werden. Auch die Räumlichkeiten stehen künftig für Workshops, Veranstaltungen und Gemeinschaftsformate zur Verfügung. Besondere Angebote für Schülerinnen und Seniorinnen beim Mittagstisch sind bereits in Planung. Ziel sei es, gesundes und leistbares Essen für unterschiedliche Generationen noch zugänglicher zu machen.

Anfang September öffnet der „Concept Store“ mit einem Secondhand-Sortiment, beliebten Produkten der „Kleinen Freiheit“, einem erweiterten Mittagstisch und zusätzlichen Gemeinschaftsangeboten.