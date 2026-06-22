Die Pfarren Keutschach, Schiefling und Maria Wörth eint Provisor Joseph Lakkapamu, der im April des Vorjahres eine Reise in sein Herkunftsland Indien organsierte. Neben den klassischen Sehenswürdigkeiten wurde auch seine Heimatpfarre in der Diözese Eluru im Süden des Landes besucht. Gerade dieser Aufenthalt dürfte einen bleibenden Eindruck bei den Reisenden hinterlassen haben, zumal mit Hilfe von Spendengeldern aus den drei Kärntner Pfarrgemeinden maßgeblich zum Bau eines Gotteshauses beigetragen worden war.

Die Kirche ist nahezu fertiggestellt, es fehlt allerdings die Glocke. Das möchte der Verein „Glocke für Indien“ so nicht stehenlassen. „Wir spenden eine Glocke für das Heimatdorf unseres Priesters Joseph in Indien“, sagt Vereinsobmann Heimo Kramer. Mit weiteren engagierten Personen aus allen drei Pfarren wurde der Verein gegründet. Neben Obmann Kramer sind auch Gertraud Vratanar für die Pfarre Schiefling, Hannes Paulitsch für die Pfarre Keutschach und Claudia Gönitzer für die Pfarre Maria Wörth im Vorstandsteam.

Spenden kann man unter anderem am 4. Juli beim Keutschacher Dorffest © Kk/privat

Weitere Projekte in Planung

Finanziert werden soll laut ihnen aber nicht nur die Kirchenglocke, sondern in weiterer Folge auch der Bau eines Brunnens, sowie Sachspenden für die lokale Bevölkerung. Dabei verbindet das Projekt die symbolische Hilfe durch die Glocke mit konkreten Unterstützungsmaßnahmen in den Bereichen Ernährung, Bildung, Gesundheit und Infrastruktur, wie Schulmaterial für Kinder, Medikamente für ältere Menschen sowie Lebensmittel und Kleidung.

Spendengelder werden bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen in den drei Gemeinden gesammelt. Sponsoren und Personen, die sich persönlich oder mit kreativen Ideen einbringen möchten, lädt der Verein „Glocke für Indien“ herzlich ein, sich bei einem der Vereinsmitglieder zu melden. Die nächste Gelegenheit zu spenden gibt es am 4. Juli beim Dorffest in Keutschach.